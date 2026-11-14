مصطفى حسني يوجه رسالة إيمانية لمتسابق «دولة التلاوة» يوسف الصواف: الاستقامة دوام المحاولة

وجه الداعية مصطفى حسني، عضو لجنة تحكيم برنامج «دولة التلاوة»، رسالة إيمانية للمتسابق يوسف الصواف، خلال الحلقة الثانية من المسابقة، تحدث خلالها عن مفهوم الاستقامة وأهمية استمرار الإنسان في السعي للتقرب إلى الله، مهما واجه من تحديات أو تقصير.

دوام المحاولة وتجديد النية

وقال مصطفى حسني إن الاستقامة لا تعني عدم الوقوع في الأخطاء، وإنما تتمثل في دوام المحاولة وتجديد النية والعزم على التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، مؤكدًا أن الطريق إلى الله يحتاج إلى إخلاص ومجاهدة للنفس واستمرار في العمل الصالح.

تصحيح مساره وتجديد علاقته بربه

وأضاف أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم علم الأمة معاني الاستقامة والتوبة والرجوع إلى الله، موضحًا أن على الإنسان أن يحرص دائمًا على تصحيح مساره وتجديد علاقته بربه، وألا يتوقف عن المحاولة مهما كانت الظروف.