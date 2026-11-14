أحمد حسن: عيب نقلل من حسام حسن ومحمد صلاح.. شكرًا لأسطورتَي الكرة المصرية

علّق أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، على الجدل المثار حول هوية الهداف التاريخي للمنتخب الوطني، في ظل اقتراب محمد صلاح من تحطيم الرقم المسجل باسم حسام حسن، مؤكدًا أن الأرقام القياسية وُجدت لتحطيمها، ولا يجب أن تتحول المنافسة إلى تقليل من قيمة أي لاعب.

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وقال أحمد حسن، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «حسام سطر تاريخ وخدم بلده، وصلاح بيسطر تاريخ وبيخدم بلده»، مشددًا على أن حسام حسن سيظل هدافًا عظيمًا، فيما يواصل محمد صلاح كتابة تاريخه باعتباره أحد أبرز نجوم الكرة المصرية والعالمية.

واختتم أحمد حسن رسالته بالدعوة إلى الابتعاد عن المزايدات والمعارك الوهمية، والاحتفاء بما قدمه النجمان للكرة المصرية، قائلًا: «شكرًا لحسام حسن، وشكرًا لمحمد صلاح».