جماهير البرتغال ترفع لافتة مؤثرة تكريمًا لكريستيانو رونالدو: «شكرًا يا قائد»

حرصت جماهير منتخب البرتغال على توجيه رسالة مؤثرة للأسطورة كريستيانو رونالدو، خلال مواجهة الدنمارك، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية، على ملعب بلدية براجا، في أول مباراة للمنتخب البرتغالي بعد إعلان رونالدو اعتزاله اللعب الدولي.

كريستيانو رونالدو

ورفعت الجماهير لافتة تحمل عبارة «شكرًا يا قائد»، تقديرًا لما قدمه رونالدو لكرة القدم البرتغالية طوال مسيرته، والتي امتدت لأكثر من 23 عامًا، وأصبح خلالها الهداف التاريخي للمنتخب برصيد 146 هدفًا في 234 مباراة دولية.

وشهدت المباراة أيضًا تكريمًا خاصًا لرونالدو، حيث ارتدى لاعبو البرتغال القميص رقم 7 قبل انطلاق اللقاء، مع تخصيص الدقيقة السابعة لتحية قائدهم السابق، في لفتة تعكس حجم الإرث الذي تركه داخل المنتخب.