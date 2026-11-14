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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شوط اول سلبي بين الجزائر وتوجو في تصفيات أمم أفريقيا 2027

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
إسلام مقلد

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة منتخبي الجزائر وتوجو بالتعادل السلبي بين المنتخبين، في المباراة التي تجمع المنتخبين على ملعب حسين آيت أحمد، بمدينة تيزي وزو، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027.

تشكيل منتخب الجزائر

أعلن الجهاز الفني لمنتخب الجزائر، بقيادة إبراهيم حمداني، التشكيل الأساسي لمواجهة منتخب توجو، في المباراة التي تجمع المنتخبين على ملعب حسين آيت أحمد، بمدينة تيزي وزو، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027.

وشهد تشكيل منتخب الجزائر تواجد المهاجم منصف بقرار على مقاعد البدلاء، بعدما فضل الجهاز الفني الاحتفاظ به كورقة بديلة خلال مواجهة توجو، في الوقت الذي يتطلع فيه المنتخب الجزائري لاستغلال عاملي الأرض والجمهور وحصد النقاط الثلاث، لتعزيز حظوظه في التأهل إلى النهائيات الأفريقية.

وجاء تشكيل منتخب الجزائر كالتالي:

حراسة المرمى: ميلفين ماستيل.

خط الدفاع: محمد عزّي، عادل عبادة، أحمد توبة، ر. بن سكرين.

خط الوسط: نبيل بن طالب، فارس شايبي، إبراهيم مازة.

خط الهجوم: أنيس حاج موسى، محمد الأمين عمورة، أمين غويري.

الجزائر يتصدر

ويدخل منتخب الجزائر المواجهة متربعًا على قمة المجموعة التاسعة برصيد 4 نقاط، بعدما استهل مشواره في التصفيات بالفوز على زامبيا 3-1، قبل أن يتعادل خارج ملعبه أمام بوروندي بنتيجة 2-2، ليصبح مطالبًا بتحقيق الانتصار أمام توجو من أجل الابتعاد بالصدارة والاقتراب خطوة جديدة من حسم بطاقة التأهل.

ويحتل منتخبا زامبيا وتوجو المركزين الثاني والثالث برصيد 3 نقاط لكل منهما، بينما يأتي منتخب بوروندي في المركز الرابع والأخير برصيد نقطة واحدة، وهو ما يزيد من أهمية مواجهة اليوم بالنسبة للمنتخب الجزائري، في ظل تقارب النقاط بين منافسيه على بطاقتي التأهل.

غيابات الجزائر

وتعرض الجهاز الفني لمنتخب الجزائر لعدد من الضربات قبل المواجهة، بعدما تأكد غياب هشام بوداوي لاعب الوسط بسبب آلام الظهر، حيث أظهرت الفحوصات الطبية عدم قدرته على المشاركة في المباراتين المقبلتين، ليقرر الجهاز الفني تسريحه من المعسكر واستدعاء آدم زرقان لتعويض غيابه.

وغاب الثنائي جوان حجام وبشير بلومي عن المعسكر الحالي بسبب الإصابة، ليواجه إبراهيم حمداني تحديًا في اختيار العناصر المناسبة لتعويض الغيابات، والحفاظ على التوازن الفني للفريق خلال مواجهتي توجو في التصفيات.

ويأمل المنتخب الجزائري في مواصلة نتائجه الإيجابية تحت قيادة حمداني، الذي تولى المسؤولية الفنية في أواخر سبتمبر الماضي، وبدأ مشواره بالفوز على زامبيا 3-1، ثم التعادل مع بوروندي 2-2، قبل تحقيق انتصار ودي على النيجر بنتيجة 2-1.

وتقام بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027 في كينيا وتنزانيا وأوغندا، خلال الفترة من 19 يونيو إلى 17 يوليو، بمشاركة 24 منتخبًا.

الجزائر توجو بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027 بطولة كأس الأمم الأفريقية كأس الأمم الأفريقية 2027 كأس الأمم الأفريقية منتخب الجزائر

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