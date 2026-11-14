معاش تكافل وكرامة نوفمبر 2026.. موعد الصرف ورابط الاستعلام

يبدأ صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر نوفمبر 2026 غدًا، الأحد 15 نوفمبر، وفقًا للموعد المقرر من وزارة التضامن الاجتماعي، ليستفيد من الدعم النقدي نحو 4.7 مليون أسرة بإجمالي مبالغ تتجاوز 4 مليارات جنيه، وذلك في إطار جهود الدولة لمساندة الأسر الأكثر احتياجًا وتخفيف الأعباء المعيشية عنها.

ويستمر صرف مستحقات برنامج تكافل وكرامة حتى نهاية الشهر، من خلال مجموعة متنوعة من منافذ الصرف، تشمل مكاتب البريد المصري وماكينات الصراف الآلي وفروع بنك ناصر الاجتماعي ومنافذ فوري المعتمدة، إلى جانب المحافظ الإلكترونية وبطاقات ميزة البنكية المخصصة للمستفيدين، كما تتيح وزارة التضامن الاجتماعي خدمة الاستعلام الإلكتروني عن حالة الاستحقاق والبطاقة باستخدام الرقم القومي، دون الحاجة إلى التوجه للمكاتب الحكومية.

اقرأ أيضًا:

متى موعد صرف معاش تكافل وكرامة نوفمبر 2026؟

حددت وزارة التضامن الاجتماعي يوم الأحد 15 نوفمبر 2026 موعدًا لبدء صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر نوفمبر، على أن تشمل عمليات الصرف جميع المستفيدين المستحقين للدعم النقدي، وتستمر حتى نهاية الشهر.

ويأتي موعد صرف معاش تكافل وكرامة نوفمبر 2026 في إطار الجدول المقرر لصرف المساعدات النقدية للأسر المستفيدة من البرنامج، بما يتيح للمواطنين الحصول على مستحقاتهم المالية من خلال المنافذ المتاحة في مختلف المحافظات.

ويستهدف البرنامج تقديم الدعم لنحو 4.7 مليون أسرة، بإجمالي مبالغ تتجاوز 4 مليارات جنيه، في إطار منظومة الحماية الاجتماعية التي تستهدف مساعدة الفئات الأكثر احتياجًا على مواجهة الأعباء المعيشية وتوفير احتياجاتها الأساسية.

ومع بدء الصرف، يمكن للمستفيدين التوجه إلى منافذ الحصول على المستحقات المالية خلال الفترة المحددة، مع إمكانية استخدام أكثر من وسيلة للصرف، بما يساعد على تسهيل حصول المواطنين على الدعم دون التقيد بمنفذ واحد.

ما أماكن صرف معاش تكافل وكرامة نوفمبر 2026؟

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي مجموعة متنوعة من وسائل صرف معاش تكافل وكرامة، بهدف التيسير على المستفيدين وتوفير خيارات متعددة للحصول على مستحقاتهم المالية، وتشمل أماكن ووسائل الصرف الآتية:

1- مكاتب البريد المصري

يمكن للمستفيدين صرف معاش تكافل وكرامة من خلال مكاتب البريد المصري المنتشرة على مستوى الجمهورية، بما يتيح للأسر الحصول على مستحقاتها من المنافذ المتاحة بالقرب من أماكن إقامتها.

2- ماكينات الصراف الآلي ATM

تتضمن وسائل الصرف ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك، والتي تتيح للمستفيدين الحصول على مستحقاتهم المالية باستخدام البطاقات المخصصة للصرف.

3- فروع بنك ناصر الاجتماعي

تعد فروع بنك ناصر الاجتماعي من المنافذ المتاحة لصرف مستحقات برنامج تكافل وكرامة، ضمن شبكة الخدمات التي يمكن للمستفيدين الاستفادة منها.

4- منافذ فوري المعتمدة

يمكن الحصول على مستحقات البرنامج من خلال منافذ فوري المعتمدة، التي تمثل إحدى وسائل الصرف المتاحة للمواطنين.

5- المحافظ الإلكترونية عبر الهواتف المحمولة

تشمل وسائل الحصول على الدعم أيضًا المحافظ الإلكترونية المتاحة عبر الهواتف المحمولة، بما يوفر خيارًا إضافيًا للمستفيدين في إجراء معاملاتهم المالية.

6- بطاقات ميزة البنكية

تتيح بطاقات ميزة البنكية المخصصة للمستفيدين إمكانية الحصول على مستحقات معاش تكافل وكرامة من خلال وسائل الصرف المتاحة المرتبطة بالبطاقات.

كيف تستعلم عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي؟

توفر وزارة التضامن الاجتماعي خدمة الاستعلام الإلكتروني عن معاش تكافل وكرامة، حتى يتمكن المستفيدون من التعرف على موقف البطاقة وحالة الاستحقاق، دون الحاجة إلى الذهاب إلى المكاتب الحكومية.

ويمكن إجراء الاستعلام من خلال بوابة الاستعلام والشكاوى التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، باستخدام الرقم القومي، وذلك عبر الخطوات الآتية:

الدخول إلى بوابة الاستعلام والشكاوى الخاصة ببرنامج تكافل وكرامة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.

اختيار خدمة الاستعلام عن البرنامج.

إدخال الرقم القومي الخاص بالمستفيد.

استكمال إجراءات الاستعلام لمعرفة موقف البطاقة وحالة الاستحقاق.

ويمكن الوصول إلى خدمة الاستعلام الإلكتروني من خلال الرابط الرسمي الآتي:

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي:

بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة.

وتساعد هذه الخدمة المواطنين على متابعة بياناتهم والتعرف على موقف الاستحقاق إلكترونيًا، بما يوفر الوقت والجهد ويقلل الحاجة إلى التوجه للمكاتب الحكومية للحصول على المعلومات المتعلقة بالدعم النقدي.

من الفئات المستحقة لمعاش تكافل وكرامة 2026؟

يستهدف برنامج تكافل وكرامة عددًا من الفئات الاجتماعية التي تنطبق عليها شروط الحصول على الدعم النقدي، وفقًا للضوابط التي أقرتها وزارة التضامن الاجتماعي، وتشمل أبرز الفئات المستفيدة ما يلي:

الأطفال الأيتام وأبناء المطلقات والسجينات والمهجورات

تشمل الفئات المستهدفة الأطفال الأيتام وأبناء المطلقات والسجينات والمهجورات، في إطار توفير المساندة للأسر والأطفال الذين تنطبق عليهم شروط الاستحقاق.

الأرامل والمطلقات والنساء المعيلات

يدخل ضمن الفئات المستحقة الأرامل والمطلقات والنساء اللاتي يتحملن مسؤولية إعالة أسرهن، باعتبارهن من الفئات التي قد تحتاج إلى دعم نقدي لمواجهة الأعباء المعيشية.

زوجات نزلاء مراكز الإصلاح

تشمل الفئات المستهدفة زوجات نزلاء مراكز الإصلاح، وفقًا للضوابط والشروط المنظمة للحصول على الدعم.

كبار السن ممن تجاوزوا 65 عامًا

يستهدف البرنامج كبار السن الذين تجاوزت أعمارهم 65 عامًا، ضمن الفئات التي تشملها منظومة الدعم النقدي.

الأشخاص ذوو الإعاقة

تضم الفئات المستفيدة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين تنطبق عليهم شروط الاستحقاق المعتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي.

الأسر محدودة الدخل

يشمل البرنامج الأسر محدودة الدخل التي لا تمتلك مصدرًا ثابتًا للرزق، بهدف مساعدتها على تلبية احتياجاتها الأساسية وتحسين ظروفها المعيشية.

أسر المجندين

تتضمن الفئات المستهدفة أيضًا أسر المجندين التي تستوفي شروط الحصول على الدعم، وفقًا للضوابط المحددة للبرنامج.

ما رقم شكاوى تكافل وكرامة 2026؟

خصصت وزارة التضامن الاجتماعي الخط الساخن رقم 19680 لاستقبال استفسارات وشكاوى المواطنين المتعلقة ببرنامج تكافل وكرامة، بما يتيح للمستفيدين التواصل للاستفسار عن الخدمات أو الإبلاغ عن المشكلات التي تواجههم.

ويمكن للمستفيدين استخدام الرقم المخصص للحصول على المعلومات المتعلقة بالبرنامج وتقديم الشكاوى والاستفسارات بشأن البطاقات أو مستحقات الدعم النقدي.

كما تتيح الوزارة إمكانية تقديم التظلمات ومتابعة الشكاوى المرتبطة بالبطاقات ومستحقات الدعم من خلال القنوات الإلكترونية الرسمية التابعة لها، بما يوفر وسائل متعددة للتواصل ومتابعة الطلبات.

كيف تقدم تظلمًا أو تتابع شكوى معاش تكافل وكرامة؟

يمكن للمستفيدين الذين لديهم اعتراضات أو مشكلات تتعلق ببطاقات تكافل وكرامة أو مستحقاتهم المالية الاستفادة من القنوات الإلكترونية الرسمية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي لتقديم التظلمات ومتابعة الشكاوى.

وتتيح هذه القنوات متابعة المشكلات المتعلقة بالبطاقات أو الدعم النقدي، إلى جانب إمكانية التواصل مع الوزارة عبر الخط الساخن 19680 للاستفسار عن البرنامج والخدمات المرتبطة به.

ويُفضل للمستفيد عند تقديم شكوى أو تظلم توضيح طبيعة المشكلة والبيانات المرتبطة بها، حتى يمكن متابعة الطلب من خلال القنوات المخصصة لذلك.

ما أهم المعلومات عن معاش تكافل وكرامة نوفمبر 2026؟

تتمثل أبرز المعلومات التي يحتاج المستفيدون إلى معرفتها بشأن صرف معاش تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2026 في بدء الصرف يوم الأحد 15 نوفمبر، واستمرار عمليات صرف المستحقات حتى نهاية الشهر، مع استفادة نحو 4.7 مليون أسرة من البرنامج بإجمالي مبالغ تتجاوز 4 مليارات جنيه.

وتتعدد وسائل الحصول على الدعم لتشمل مكاتب البريد المصري وماكينات الصراف الآلي وفروع بنك ناصر الاجتماعي ومنافذ فوري المعتمدة والمحافظ الإلكترونية وبطاقات ميزة البنكية المخصصة للمستفيدين.

كما يمكن للمواطنين الاستعلام عن حالة البطاقة والاستحقاق باستخدام الرقم القومي عبر بوابة الاستعلام والشكاوى التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، إلى جانب إمكانية تقديم الشكاوى والتظلمات ومتابعتها إلكترونيًا أو التواصل عبر الخط الساخن 19680.

وبذلك يستطيع المستفيدون متابعة موعد صرف مستحقاتهم واختيار وسيلة الصرف المناسبة لهم، مع الاستفادة من الخدمات الإلكترونية المتاحة للتعرف على موقف الاستحقاق ومتابعة أي مشكلات تتعلق بالدعم النقدي.