اجتماع حاسم بين سيد عبد الحفيظ وعموتة لوضع خريطة صفقات الأهلي في يناير | خاص

يستعد النادي الأهلي لبدء تحركاته الفعلية في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، من خلال اجتماع مرتقب يجمع سيد عبدالحفيظ، عضو مجلس الإدارة والمفوض بالإشراف على قطاع الكرة، مع المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للفريق، لحسم أولويات التدعيم وتحديد الأسماء الأقرب للانضمام إلى صفوف الفريق خلال شهر يناير.

وعاد عموتة إلى القاهرة عقب انتهاء إجازته، لقيادة تدريبات الأهلي استعدادًا لمواجهة بيراميدز، المقرر إقامتها يوم 23 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز، بالتزامن مع استمرار المناقشات بشأن احتياجات الفريق في النصف الثاني من الموسم.

ثنائي الدفاع والوسط المدافع على رأس أولويات الأهلي

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي أن الاجتماع المرتقب بين عبدالحفيظ وعموتة سيشهد الاتفاق على الترتيب النهائي للأسماء المرشحة لتدعيم صفوف الفريق، بعدما شهدت الفترة الماضية دراسة عدد من الخيارات في المراكز التي حددها الجهاز الفني.

وأوضح المصدر أن تدعيم مركزي قلب الدفاع والوسط المدافع يأتي على رأس أولويات الأهلي في يناير، حيث يسعى مسؤولو النادي للانتقال من مرحلة متابعة اللاعبين ودراسة ملفاتهم إلى تحديد الأسماء التي سيبدأ التحرك للتعاقد معها.

ويبرز أسامة نور الدين، لاعب وسط المغرب الفاسي، ضمن الخيارات المطروحة لتدعيم مركز الوسط المدافع، لكنه ليس الاسم الوحيد على طاولة المفاوضات، في انتظار حسم عموتة لترتيب المرشحين واختيار الأولوية النهائية.

وفي مركز قلب الدفاع، يدرس الأهلي إمكانية التعاقد مع أحمد كالوشا، مدافع إنبي، ومصطفى إبراهيم، لاعب الاتحاد السكندري، لتدعيم الخط الخلفي، على أن يحسم المدير الفني موقفه من الأسماء المطروحة خلال الاجتماع المقبل.

صفقة الجناح الأجنبي تنتظر رحيل لاعب من الأهلي

وفيما يتعلق بإمكانية التعاقد مع جناح جديد، لا يزال هذا المركز ضمن حسابات الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية، لكنه يأتي في مرتبة متأخرة مقارنة بمركزي قلب الدفاع والوسط المدافع.

ويرتبط التعاقد مع جناح أجنبي بضرورة رحيل لاعب أجنبي آخر، إلى جانب رضا سليم، ما يجعل حسم الصفقة مرتبطًا بقرارات إدارة الأهلي بشأن قائمة اللاعبين المحترفين خلال الفترة المقبلة.

ومن المنتظر أن تسفر الجلسة المرتقبة بين سيد عبدالحفيظ والحسين عموتة عن تحديد خريطة تعاقدات الأهلي الشتوية، وترتيب الأسماء المرشحة في مركزي الدفاع والوسط المدافع، تمهيدًا لبدء التحركات الرسمية لحسم الصفقات قبل انطلاق النصف الثاني من الموسم.