رئيس المستشفيات التعليمية: مريض السكر يقع دائماً في قلب اهتمام الدولة

تزامناً مع اليوم العالمي لمرض السكر، والذي يوافق الرابع عشر من نوفمبر من كل عام، لتسليط الضوء على أهمية التكاتف في مواجهة هذا التحدي الصحي، وفي إطار حرص الدولة على الارتقاء بالمنظومة الصحية وتقديم رعاية متكاملة للمرضى، نظم المعهد القومي للسكر والغدد الصماء، التابع للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية احتفالية كبرى بحضور الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار، رئيس الهيئة، واللواء محمد عبد الجليل، رئيس حي السيدة زينب، والدكتورة نغم عابد الأمير، نائب رئيس الهيئة للبحوث العلمية والتطبيقية، والدكتور شريف صفوت، نائب رئيس الهيئة للشئون الفنية، وتحت إشراف الدكتور إيهاب نبيل، عميد المعهد.

تضمنت الفعاليات سلسلة من المحاضرات الطبية والتوعوية الموجهة للمرضى وذويهم، والتي ركزت على أهمية الكشف المبكر ودورية إجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة، والدور المحوري للتغذية السليمة في السيطرة على المرض والوقاية من مضاعفاته، بالإضافة إلى تعزيز سبل التقارب الإنساني والعلاجي بين المريض والمؤسسات الصحية، سبقتها ورشة عمل استعرض خلال عميد المعهد جهود جميع الأقسام بالمعهد لتقديم خدمة طبية متميزة للمترددين على المعهد.

جانب من الجولة

الحد من الإصابة من البداية

وصرح الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار، رئيس الهيئة، بأن مريض السكر يقع دائماً في قلب اهتمام الدولة، وهو ما تجلى بوضوح في المبادرات الرئاسية المستمرة للكشف عن الأمراض السارية.

وشدد على أن الهدف الأساسي يتمثل في الحد من الإصابة من البداية عبر تبني نمط حياة صحي وغذاء سليم، إلى جانب تقديم الدعم الطبي الشامل للمرضى للوقاية من المضاعفات التي تصيب القلب، العين، الأوعية الدموية، والأطراف.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن المعهد القومي للسكر يشهد طفرة تطويرية شاملة لنجاح منظومة العلاج؛ تشمل توفير أجهزة الأشعة والقساطر الطرفية المتطورة، تطبيق أحدث أساليب جراحات الأوعية الدموية، فضلاً عن توفير رعاية متكاملة لأمراض الرمد والقلب، وقسطرة القلب، ووحدات الرعاية المركزة، بهدف التخفيف على المريض وتقديم الخدمة العلاجية المتكاملة تحت سقف واحد، وذلك فى إطار حرص الدولة الكامل على تقديم خدمات صحية متكاملة ومتميزة للمواطنين، لاسيما مرضى السكر الذين يحتاجون إلى رعاية دقيقة ومستمرة.

وقال الدكتور إيهاب نبيل، عميد المعهد القومي للسكر والغدد الصماء، إن المعهد يضع على رأس أولوياته مواكبة أحدث النظم العلاجية والوقائية عالمياً، والعمل المستمر على تطوير الخدمات الطبية المقدمة للمترددين لضمان حياة صحية آمنة ومستقرة للمرضى.

وأضاف: “إن احتفالنا اليوم لا يقتصر على الجانب التوعوي فحسب، بل يمتد ليكون رسالة أمل ودعم مستمر لكل مريض بأننا نعمل معاً للحد من المضاعفات والارتقاء بجودة حياته”.

وفي خطوة هامة لدمج التكنولوجيا الحديثة في برامج التوعية الصحية، خصص المعهد فقرة تفاعلية مبتكرة للأطفال المصابين بالسكري وأسرهم باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI)، وتم تصميم ألعاب افتراضية ذكية تفاعليه تروي قصصاً ممتعة للأطفال، لتعليمهم أسس التغذية السليمة، وأهمية الحركة والرياضة، وطريقة مراقبة مستويات السكر بطريقة مبسطة وشيقة تدمج بين الترفيه والتعليم.

تهدف هذه الفكرة إلى كسر حاجز الخوف لدى الصغار وتحويل رحلة التعايش مع المرض إلى تجربة إيجابية.

وتزامنا مع الاحتفالية تفقد الدكتور محمد مصطفى، رئيس الهيئة، العيادات التخصصية بمعهد السكر، بعد الانتهاء من تطويرها، وذلك في إطار خطة الهيئة الشاملة لتطوير المنشآت الصحية ورفع كفاءتها.

وشدد على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة الطبية وحسن استقبال المرضى، موضحاً أن هذه التحديثات تأتي استجابةً لتطلعات المرضى وتخفيفاً للعبء عن كاهلهم.