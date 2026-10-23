رئيس هيئة المستشفيات التعليمية يتفقد مستشفى بنها التعليمي بالقليوبية

أجرى الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، اليوم الخميس الموافق ٢٢ / ١٠ / ٢٠٢٦، زيارة تفقدية لمستشفى بنها التعليمي بالقليوبية، وذلك بحضور د. محمد عجلان مدير عام المستشفى.

يأتي ذلك فى إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، بالمتابعة الميدانية المستمرة للمنشآت الطبية والتعليمية لضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.



​واستهل عبد الغفار زيارته بالاجتماع مع رؤساء الأقسام العلمية بالمستشفى لمناقشة معدلات الأداء بقوائم الانتظار ، وحالات الاستقبال والطوارئ، والأقسام الداخلية، وأسباب القصور فى بعض المعدلات، وشدد على ضرورة توفير اللوجيستيات اللازمة، والتزام الأطقم الطبية بجداول التشغيل، مع الالتزام بكافة سياسات الجودة ومكافحة العدوى حرصاً على مصلحة المرضى.

رئيس هيئة المستشفيات التعليمية



وحرص رئيس الهيئة على تفقد أقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفى لمتابعة انتظام العمل بها، وتواجد الأطقم الطبية، والتأكد من تطبيق سياسات نظام الاستقبال الجديد التى طبقتها الهيئة بجميع وحداتها، وحرص على الاستماع لآراء المواطنين فى الخدمة الطبية، بعد تطبيق المنظومة الجديدة.

رئيس هيئة المستشفيات التعليمية

ضرورة إنهاء كافة الأعمال فى المواعيد المحددة



كما تفقد مشروعات التطوير الجارية بالمستشفى، واستعرض الموقف الحالى للأعمال وما تم إنجازه، وشدد على ضرورة إنهاء كافة الأعمال فى المواعيد المحددة.

رئيس هيئة المستشفيات التعليمية



رافق رئيس الهيئة خلال الزيارة الدكتور شريف صفوت، نائب رئيس الهيئة للشئون الفنية، ولفيف من المسئولين بمختلف قطاعات الهيئة.