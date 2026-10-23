خناقة واعتداء على المعلمين بمدرسة في الجيزة.. وفصل طلاب الثانوي المتشاجرين 15 يوما

تلقى موقع صدى البلد ، شكاوى مدعومة بالصور من أولياء أمور يؤكدون وقوع مشاجرة عنيفة بين عدد من طلاب الثانوي في مدرسة الحكمة الرسمية التابعة لإدارة الهرم التعليمية بمحافظة الجيزة ، مؤكدين أنه تم الاعتداء بالضرب على المعلمين الذين حاولوا فض هذه المشاجرة داخل المدرسة أمام الجميع .

وقال أولياء الأمور : كل يوم فيه مشاكل وخناقات بين الطلبة الكبار في المدرسة ، واحنا خايفين على عيالنا الصغيرين في ابتدائي الموجودين في المدرسة.

أول رد من المدرسة

من جانبها أصدرت مدرسة الحكمة الرسمية التابعة لإدارة الهرم التعليمية بمحافظة الجيزة ، بيانا أعلنت خلاله أنها قررت فصل جميع الطلاب الذين شاركوا في المشاجرة التي وقعت بالأمس لمدة 15 يومًا، وفقًا للإجراءات واللوائح المنظمة للانضباط المدرسي.

وأعلنت إدارة المدرسة عن اتخاذ إجراءات حازمة ورادعة تجاه أي خروج عن قواعد الانضباط المدرسي، مؤكدةً أنه لن يتم التهاون مع أي طالب يرتكب أيًّا من المخالفات التالية:

الاشتراك في أي مشاجرة أو اعتداء على زملائه.

تخريب الممتلكات العامة أو إتلاف أي من ممتلكات المدرسة.

التطاول بالقول أو الفعل على أي عضو من أعضاء هيئة التدريس أو العاملين بالمدرسة.

وقالت المدرسة في بيانها المعلن عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك : بناء عليه، فإن أي طالب يثبت ارتكابه لهذه المخالفات ستُتخذ ضده الإجراءات التأديبية والقانونية المقررة، والتي قد تصل إلى الفصل من المدرسة، وفقًا للوائح والقرارات الوزارية المنظمة، دون تهاون أو محاباة.

وشددت إدارة المدرسة على أن كرامة المعلم، وسلامة الطلاب، والحفاظ على الممتلكات العامة، خطوط حمراء لا يُسمح بتجاوزها ، فالمدرسة مؤسسة تعليمية وتربوية، وليست مكانًا للفوضى أو العنف أو الاعتداء على الآخرين، والانضباط مسؤولية الجميع ، وسيتم التعامل بكل حزم مع أي مخالفة مستقبلية، حفاظًا على أمن المدرسة واستقرارها وهيبة العملية التعليمية.