حماة الوطن يستنكر الهجوم الإرهـ ابي على كنيسة الكرك.. ويعلن دعمه الكامل للأردن

أدان حزب حماة الوطن، الهجوم الإرهابي الغادر الذي استهدف مصلين داخل كنيسة في محافظة الكرك بالمملكة الأردنية الهاشمية، والذي أودى بحياة أبرياء وأسفر عن إصابة آخرين.

إدانة لحادث الكرك

وأكد الحزب في بيانه أن هذا الحادث الإرهابي جريمة نكراء تتنافى مع كل القيم الدينية والإنسانية.

وأعلن حماة الوطن، وقوفه إلى جانب المملكة الأردنية الهاشمية قيادة وشعبا في مواجهة الإرهاب والتطرف، ودعمه الكامل لكل الإجراءات التي تتخذها الأجهزة الأمنية الأردنية للقصاص من العناصر الإرهابية وتحقيق الأمن والاستقرار.

وشدد الحزب، على أن استهداف دور العبادة محاولة يائسة تستهدف تفكيك وحدة الشعب الأردني، مؤكدا أن مثل هذه الأعمال لن تزيد الشعب الأردني إلا تمسكا بوحدته الوطنية ونهج التسامح الذي يجسده تحت القيادة الحكيمة للمملكة الهاشمية.

أمن الأردن من أمن مصر

وقال حماة الوطن: أمن الأردن من أمن مصر، وإن التصدي للإرهاب مسؤولية جماعية لا تقبل التهاون، وإن الجماعات الإرهابية مهما اختلفت أسماؤها وتنظيماتها فهي عدو لأمتنا العربية، ولن تنال من عزيمتنا.

وتقدم حماة الوطن، بخالص التعازي وصادق المواساة لأسر الضحايا وللشعب الأردني الشقيق، داعيا الله أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته وأن يمن بالشفاء العاجل على جميع المصابين.