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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ولي عهد الأردن: رصاص الإرهاب الجبان لن ينال من الكرك.. والأردنيون صف واحد

ولي عهد الاردن
ولي عهد الاردن
القسم الخارجي

أكد ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني أن الأردنيين سيبقون صفًا واحدًا في مواجهة كل من يحاول المساس بأمن الوطن واستقراره، مشددًا على أن «رصاص الإرهاب الجبان لن ينال من الكرك وتاريخها»، في رسالة تعكس تمسك الأردن بوحدته الوطنية في أعقاب الهجوم المسلح الذي شهدته المحافظة الواقعة جنوب المملكة.

وتأتي تصريحات ولي العهد عقب الهجوم الذي استهدف كنيسة حمود في محافظة الكرك، أثناء مراسم تشييع جنازة، بعدما أطلق مسلحون النار على المشيعين، ما أسفر عن سقوط قتلى وإصابة العشرات، وفقًا لما أعلنته مديرية الأمن العام الأردنية. 

وأظهرت مقاطع مصورة تداولتها وسائل إعلام لقطات لمسلحين يطلقون النار بالقرب من الكنيسة، فيما أفادت قناة «المملكة» الأردنية بأن المهاجمين ترجلوا من مركبة وأطلقوا النار لعدة دقائق قبل الفرار من موقع الحادث. وبدأت الأجهزة الأمنية تحقيقاتها لكشف ملابسات الهجوم وملاحقة المتورطين فيه. 

وفي السياق ذاته، شدد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني على أن الدولة ستواجه العمل الإرهابي الذي استهدف الكرك بأشد العقوبات، مؤكدًا أن محاولات شق صف الأردنيين لن تنجح أمام صلابتهم ووحدتهم، ومقدمًا التعازي إلى أسر الضحايا ومتمنيًا الشفاء للمصابين. 

وعلى الصعيد الأمني، أعلنت وكالة الأنباء الأردنية «بترا» صدور قرار بحظر النشر في القضية التحقيقية المتعلقة بحادثة إطلاق النار في محيط الكنيسة، بالتزامن مع تحذيرات الأمن العام من تداول معلومات غير موثقة، والتأكيد على ضرورة استقاء الأخبار من المصادر الرسمية. 

وتؤكد التصريحات الرسمية الأردنية ضرورة الحفاظ على وحدة الجبهة الداخلية والتصدي لمحاولات زعزعة أمن البلاد، فيما تتواصل التحقيقات لكشف تفاصيل الهجوم وتحديد المسؤولين عنه.

ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني رصاص الإرهاب الهجوم المسلح ولي العهد تشييع جنازة الأردن

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وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة الشمالية العسكرية

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