ترامب: نجري محادثات بناءة مع إيران ولن نهاجمها قبل هذا الموعد

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تجري محادثات بناءة مع إيران، مؤكدًا أن واشنطن لن تشن هجمات على طهران قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي المقررة في 3 نوفمبر المقبل.

تأتي تصريحات ترامب في ظل استمرار التحركات الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب بين البلدين، وسط خلافات بشأن البرنامج النووي الإيراني وإعادة فتح مضيق هرمز، الذي يمثل ممرًا حيويًا لتجارة الطاقة العالمية.

في المقابل، أفادت تقارير إعلامية أمريكية بأن الولايات المتحدة وإسرائيل أعدتا خططًا لاحتمال استئناف الضربات على إيران عقب انتخابات التجديد النصفي، مع تداول خيارات تستهدف منشآت الطاقة والمواقع النووية وقدرات الصواريخ والطائرات المسيرة.

وتشير هذه التطورات إلى استمرار المساعي للتوصل إلى اتفاق، بالتوازي مع بقاء الخيار العسكري مطروحًا في حال تعثر المفاوضات.