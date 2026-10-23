تتصدر مواعيد الإجازات الرسمية المقبلة اهتمامات الموظفين والطلاب في مصر مع اقتراب انتهاء عام 2026، خاصة مع البحث عن موعد العطلة الرسمية القادمة وعدد أيام الراحة المتاحة خلال الفترة المقبلة، في ظل انتهاء مواعيد الإجازات الرسمية المقررة للعام الجاري وترقب أول عطلة رسمية في يناير 2027، لمعرفة موعد القادمة وفرص الحصول على أيام راحة متتالية بالتزامن مع العطلات الأسبوعية.

موعد أقرب إجازة رسمية في مصر بعد انتهاء عطلات 2026

الإجازات الرسمية المتبقية في 2026

انتهت الإجازات الرسمية المقررة خلال عام 2026، بعدما حصل العاملون والطلاب على إجازة عيد القوات المسلحة يوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026، لتكون آخر العطلات الرسمية المدرجة ضمن أجندة العام الجاري.

وبذلك، لا تتبقى إجازات رسمية أخرى خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2026 وفقا للأجندة المعلنة، وتقتصر أيام الراحة خلال الفترة المتبقية من العام على العطلات الأسبوعية التي توافق يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

موعد أقرب إجازة رسمية في مصر بعد انتهاء عطلات 2026

موعد أقرب إجازة رسمية في مصر

تأتي إجازة عيد الميلاد المجيد يوم الخميس 7 يناير 2027 ضمن أولى الإجازات الرسمية المنتظرة في العام الجديد، وفقا للمواعيد الواردة، لتمنح الموظفين والطلاب فرصة للحصول على عطلة تتزامن مع نهاية الأسبوع.

ومن المتوقع أن تمتد فترة الراحة إلى 3 أيام متتالية عند احتساب يومي الجمعة والسبت التاليين، بما يتيح فرصة للاستفادة من الإجازة الرسمية والعطلة الأسبوعية معا.

موعد أقرب إجازة رسمية في مصر بعد انتهاء عطلات 2026

هل توجد إجازات رسمية في نوفمبر وديسمبر 2026؟

لا تتضمن الأجندة المتبقية لعام 2026 إجازات رسمية أخرى خلال شهري نوفمبر وديسمبر، بعد انتهاء العطلات الرسمية المقررة للعام، على أن تكون عطلة عيد الميلاد المجيد في يناير 2027 من أبرز الإجازات المقبلة التي ينتظرها العاملون والطلاب.

وتظل الإجازات الرسمية من المواعيد التي تحظى باهتمام الموظفين والطلاب مع اقتراب نهاية كل عام، للتخطيط المسبق للراحة والسفر والأنشطة العائلية، وسط ترقب القرارات الحكومية المنظمة لعطلات العام الجديد 2027 وأي تعديلات قد تطرأ على مواعيدها.