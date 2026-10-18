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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

جيش الاحتلال الإسرائيلي يلغي إجازات جنوده في يوم الانتخابات

جنود الاحتلال
جنود الاحتلال
محمود نوفل

أفادت "القناة 12" العبرية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي قرر إلغاء إجازات جنوده في يوم الانتخابات خشية من تصعيد عسكري.

وفي وقت سابق ؛ ذكرت قناة كان العبرية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيقلص قواته في مستوطنات غلاف قطاع غزة فور انتهاء الانتخابات، ونتيجة لهذه الخطوة، سيسرح عشرات مقاتلي الاحتياط.

ووفقا للخطة، اعتبارا من يوم الخميس الموافق 29 أكتوبر، أي بعد يومين من الانتخابات، لن يتمركز جنود الاحتياط إلا في المستوطنات الواقعة على مسافة تصل إلى أربعة كيلومترات من حدود القطاع.

 أما في المستوطنات الأبعد في منطقة الغلاف، فسيقلص الجيش الإسرائيلي قواته بصورة كبيرة، وستعتمد حمايتها على مسؤولي الأمن العسكريين وعلى فرق التأهب، من دون وجود عسكري دائم.

جيش الاحتلال الانتخابات الإسرائيلية مستوطنات غلاف قطاع غزة جنود الاحتلال

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