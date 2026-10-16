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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

جيش الاحتلال يطلق صاروخ اعتراضي في أجواء الجليل

أرشيفي
أرشيفي
محمود نوفل

أفاد موقع واللاه نيوز الإسرائيلي بتفعيل الدفاعات الجوية قرب الحدود مع لبنان، صباح الجمعة 16 أكتوبر 2026.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية إطلاق صاروخ اعتراضي في أجواء الجليل، من دون أن تتضح طبيعة الهدف أو نتيجة الاعتراض.

وفي سياق أخر ؛ قالت كانديس أرديل، المتحدثة باسم قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل"، إن قوات حفظ السلام لا تزال تتمتع بقدر كافٍ من حرية الحركة، رغم القيود المفروضة على أرض الواقع، موضحة أن هناك العديد من العقبات التي تواجه تحركاتها، خاصة بسبب الركام المنتشر على عدد من الطرق.


وأضافت في مداخلة مع الإعلامية رغدة أبو ليلة، عبر قناة القاهرة الإخبارية، إنّ القوات تحاول تنفيذ بعض المهام لتنظيف الطرق وإزالة الألغام والمواد المتفجرة منها، بما يساعد على تسهيل حركة الدوريات في مناطق جنوب لبنان.

لبنان جيش الاحتلال الحدود الإسرائيلية مع لبنان الدفاعات الجوية الإسرائيلية اليونيفيل

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