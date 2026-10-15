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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

جيش الاحتلال يكشف عن رسالة منسوبة لابن السنوار: أريد حمل الكلاشينكوف وإطلاق النار على اليـ هود

السنوار
السنوار
فرناس حفظي

كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي عن رسالة قال إنها مكتوبة بخط إبراهيم، نجل رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس يحيى السنوار، وذلك بالتزامن مع مرور عامين على استشهاد والده، مشيرًا إلى العثور عليها بواسطة جنوده في قطاع غزة خلال عام 2024.

وبحسب ما أورده الجيش الإسرائيلي، فإن إبراهيم كتب الرسالة في بداية الحرب، عندما كان يبلغ من العمر 10 سنوات، وعبّر خلالها عن اشتياقه إلى والده ورغبته في احتضانه ورؤيته منتصرًا.

وتضمنت الرسالة، وفقًا للترجمة التي نشرها الجيش الإسرائيلي، عبارات قال فيها نجل السنوار إنه يرغب في حمل بندقية كلاشينكوف وإطلاق النار على اليـ هود، مشيرًا إلى أنه يقضي وقت فراغه في صنع نماذج من المسدسات والدبابات وبنادق الكلاشينكوف باستخدام الورق والكرتون.

كما أرفق بالرسالة، بحسب الرواية الإسرائيلية، رسومات تُظهر أسلحة ودبابات بالقرب من السياج الحدودي الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل، إلى جانب صواريخ يجري إطلاقها باتجاه إسرائيل.

واعتبر الجيش الإسرائيلي أن الرسالة والرسومات تعكسان، من وجهة نظره، تأثير أيديولوجية حركة حماس على تنشئة الأطفال في قطاع غزة، وما وصفه بترسيخ مشاعر الكراهية والعنف لدى الأجيال الصغيرة.

الجيش الإسرائيلي إبراهيم نجل رئيس المكتب السياسي السابق حركة حماس يحيى السنوار قطاع غزة

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