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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

جيش الاحتلال يزعم مقتل 2 من قادة المقاومة في فلسطين

جيش الاحتلال - أرشيفي
جيش الاحتلال - أرشيفي
محمود نوفل

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل قائداً في حركة "حماس" شارك في هجمات 7 أكتوبر، وعنصراً في حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، وذلك في غارتين منفصلتين نُفذتا يوم الخميس.

وقال جيش الاحتلال في بيان له : وفي غارة جوية استهدفت شمال قطاع غزة، قُتل محمد محمد عبد الخالق هالة، وهو قائد في "كتائب عز الدين القسام" - الجناح العسكري لحركة "حماس". 

وذكر الجيش الإسرائيلي أن هالة - الذي شغل منصب قائد في وحدة تصنيع الأسلحة التابعة للجناح العسكري لحركة "حماس"، حيث تولى إنتاج أنواع مختلفة من الأسلحة وتعزيز الوجود العسكري للحركة في قطاع غزة - كان قد تسلل إلى الأراضي الإسرائيلية في 7 أكتوبر.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل أحمد جبرين توفيق دلهان، وهو عنصر في "سرايا القدس" - الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" - في غارة استهدفت مدينة خان يونس.

 وأوضح البيان أن دلهان كان يعمل على تنفيذ هجمات ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي.

جيش الاحتلال حماس سرايا القدس حركة الجهاد الإسلامي

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