رئيس أركان جيش الاحتلال يحذر من التصعيد.. تعزيزات عسكرية جديدة في الضفة الغربية

حذر رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زامير، الأربعاء، من تزايد احتمالات التصعيد على مختلف الجبهات، معلنًا تعزيز القوات العسكرية ورفع مستوى الجاهزية، في ظل ما وصفه بكثرة الإنذارات وحساسية المرحلة الراهنة.

ونقل موقع «يديعوت أحرونوت» العبري أن تصريحات زامير جاءت خلال زيارة إلى قيادة المنطقة الوسطى بجيش الاحتلال، أجرى خلالها تقييمًا للموقف واستعراضًا للخطط العملياتية مع عدد من القادة العسكريين.

وقال زامير إن الجيش يواصل الاستعداد لاحتمال تعرضه لمحاولة مباغتة، مؤكدًا أن القوات عززت انتشارها في مختلف القطاعات، في إطار الاستعداد للتعامل مع التهديدات المحتملة.

الفرقة 98 ضمن التعزيزات العسكرية في الضفة

وبحسب الموقع العبري، أجرى زامير والقادة العسكريون جولة استطلاعية في منطقة «لواء يهودا»، استعرضوا خلالها التحديات العملياتية والمهام الموكلة إلى القوات العاملة في الضفة الغربية المحتلة.

كما صادق رئيس الأركان على خطط لمواصلة العمليات العسكرية في المنطقة، مشددًا على أهمية إحباط ما وصفه بـ«العمليات المعادية» والحفاظ على الاستقرار.

وأشار زامير إلى إدخال الفرقة 98 إلى المنطقة، بهدف تعزيز الأمن والسيطرة العملياتية على الأرض، مضيفًا أن الجيش رفع مستوى انتشار قواته في مختلف القطاعات.

وأكد أن المرحلة الحالية تتطلب الحفاظ على اليقظة والجاهزية على جميع الجبهات، وضمان حرية العمل العسكري، والتعامل السريع مع التهديدات، محذرًا من إمكانية الانتقال إلى عمليات هجومية واسعة ضد أي جهة قال إنها تحاول المساس بالمواطنين الإسرائيليين.

زامير يتطرق إلى عنف المستوطنين وموسم الزيتون

وفي سياق آخر، تطرق زامير إلى اعتداءات المستوطنين التي وصفها بـ«الجريمة القومية»، مؤكدًا أن الاعتداء على الأبرياء وممارسة العنف ضدهم لا يعكسان، بحسب تعبيره، الروح الإسرائيلية واليهودية.

وشدد على ضرورة إدانة هذه الممارسات والعمل على القضاء عليها باستخدام الوسائل المتاحة للدولة.

كما أشار إلى تزامن التطورات مع موسم قطف الزيتون في الضفة الغربية، مؤكدًا أن الجيش سيواصل العمل لإتاحة استكمال الموسم، مع الحفاظ على النظام العام وأمن السكان في المنطقة.

وشارك في تقييم الوضع قائد المنطقة الوسطى آفي بلوط، وقائد فرقة الضفة الغربية كوبي هيلر، وقائد الفرقة 98 ماني ليبرتي، وقائد الفرقة 96 أورين سمحا، إلى جانب قادة الألوية والكتائب ومسؤولين من جهاز الأمن العام الإسرائيلي «الشاباك» وحرس الحدود في الضفة الغربية.