نتنياهو يرفع سقف التهديدات قبل الانتخابات.. استعداد إسرائيلي لسيناريو «انقلاب البنادق» في الضفة الغربية

وجه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحذيرًا شديد اللهجة إلى من وصفهم بـ«أعداء» إسرائيل، مؤكدًا أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي في حالة استعداد للتعامل مع أي سيناريو، ومحذرًا من محاولات اختبار قدرات إسرائيل قبيل الانتخابات.

وقال نتنياهو، خلال وجوده على خط التماس، إن إسرائيل «على أهبة الاستعداد لأي سيناريو»، مشددًا على أنها لن تسمح بأي محاولات لاختبارها في الفترة التي تسبق الاستحقاق الانتخابي.

تأهب أمني لاحتمال تصعيد في الضفة الغربية

وفي سياق تصريحاته، أعلن نتنياهو أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تستعد لاحتمال ما وصفه بسيناريو «انقلاب البنادق» في الضفة الغربية المحتلة، في إشارة إلى احتمال توجيه السلاح ضد إسرائيل من جانب عناصر أو مؤسسات تابعة للسلطة الفلسطينية.