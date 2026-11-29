عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة تقييم الموقف المائي وأداء المنظومة المائية بنطاق الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة الإسكندرية، خلال موسم أقصى الاحتياجات المائية المنقضي، وذلك استكمالًا لسلسلة الاجتماعات الجاري عقدها مع جميع الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات في هذا الشأن.

وتم خلال الاجتماع استعراض ما نفذته الإدارة المركزية والإدارات التابعة لها من أعمال تطهير للترع والمصارف بمحافظة الاسكندرية، وأعمال تطهير المساقي الخصوصية بمعرفة المنتفعين تحت إشراف وزارتي الموارد المائية والري والزراعة، فضلًا عن أعمال صيانة محطات الرفع ومحطات الخلط الوسيط بنطاق المحافظة، وإحلال وتجديد عدد من الكباري والسحارات، وتنفيذ مشروعات الصرف المغطى، ومردود جميع هذه الأعمال على انتظام توفير المياه اللازمة للزراعات بالكميات والنوعية المطلوبتين.

وتناول الاجتماع مراجعة التصرفات والمناسيب خلال الموسم، إلى جانب استعراض أبرز الملاحظات التي تم رصدها ميدانيًا، والتعامل مع التحديات التي ظهرت خلال فترات زيادة الطلب على المياه، واستعراض الجهود التي بذلتها إدارات الري بنطاق المحافظة، ونجاحها في التعامل مع النقاط الساخنة والشكاوى التي ظهرت خلال الموسم.

وأكد الدكتور سويلم أهمية إجراء تقييم شامل لأداء منظومة الري خلال الموسم الصيفي، والاستفادة من نتائج هذا التقييم في تطوير أساليب إدارة وتشغيل المنظومة، ورفع كفاءة توزيع المياه، بما يضمن استيفاء جميع الاحتياجات المائية للمنتفعين.

وقد وجه الدكتور سويلم بتركيز جهود مصلحة الرى ومصلحة الميكانيكا والكهرباء والتوجيه المائى والمركز القومى لبحوث المياه على تطوير عملية توزيع المياه بزمام ترعتى النصر والبستان، كما وجه سيادته بإجراء معاينة لحالة البوابات الواقعة على ترعة النوبارية، ودراسة تركيب نقاط تليمترى على الترعة حال الحاجة لذلك.

كما وجه سيادته بإستمرار المتابعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين بالأراضي الرملية التى تقوم بالرى بالغمر، مع مواصلة مجهودات إدارة التوجيه المائي بالمنطقة فيما يخص تشجيع المزارعين بهذه الاراضى على التحول للرى الحديث، وعرض المكاسب التى تعود على المزارعين أنفسهم من هذا التحول.

كما وجه سيادته بسرعة تنفيذ اعمال الصيانة المطلوبة بمحطات النصر خلال 20 يومًا، ومحطة مريوط 2 ، ومحطة الطابية الجديدة ، وتركيب ونش أعشاب بمحطة الحارس القديمة، وإعادة تأهيل صناديق التروس والمحركات بمحطات البستان، وتركيب شبك الأعشاب أمام محطات البستان لمنع وصول المخلفات لداخل المحطات والتأثير سلبا على وحدات الرفع.

كما وجه الدكتور سويلم بسرعة إدراج عقود تطهيرات الترع الجديدة على منظومة متابعة التطهيرات خلال اسبوع من تاريخه، مع إجراء تقييم دقيق لمستوى المقاولين القائمين على تنفيذ أعمال التطهيرات، و رفع معدلات تحصيل مستحقات الوزارة لدى الجهات الأخرى، وتعزيز الاستفادة من الكوادر البشرية بالإدارات التابعة للوزارة بنطاق محافظة الاسكندرية.