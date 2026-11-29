تشهد السوق المصرية توسعًا في إتاحة تقنيات الأجهزة الذكية القابلة للارتداء، بالتزامن مع دخول علامات تكنولوجية عالمية جديدة، ضمن خطط التوسع في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



وتتيح هذه التقنيات متابعة عدد من المؤشرات الصحية والبدنية بصورة مستمرة، تشمل معدلات ضربات القلب والنوم والإجهاد والتعافي، بما يساعد المستخدمين على متابعة أنماط حياتهم اليومية ومستويات نشاطهم البدني.

وتعتمد الأجهزة الجديدة على منظومة رقمية تعمل على مدار الساعة دون الحاجة إلى شاشة عرض، وترتبط بتطبيقات إلكترونية تدعم اللغة العربية، وتتيح للمستخدمين الاطلاع على البيانات والمؤشرات المسجلة.



من جانبه، أكد محمد مدحت، العضو المنتدب لشركة XPRS، أهمية إتاحة التقنيات الحديثة للمستهلك المصري، بما يساعد الأفراد على اتخاذ قرارات أكثر وعيًا بشأن النشاط البدني والنوم والتعافي، استنادًا إلى متابعة المؤشرات الصحية.

واضاف يمثل دخول علامات تكنولوجية جديدة إلى السوق المصرية فرصة لتنويع المنتجات الرقمية المتاحة للمستهلكين، وتوسيع نطاق استخدام التقنيات المرتبطة بالصحة واللياقة البدنية.



وقال ويل أحمد، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة WHOOP، أن دخول السوق المصرية يأتي ضمن التزام طويل الأجل بالتوسع في المنطقة العربية، مشيرًا إلى وجود مستخدمين لهذه التقنيات في مصر قبل إطلاق أعمال الشركة رسميًا.