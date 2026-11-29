سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعًا جماعيًا خلال منتصف تعاملات اليوم الأحد 29 نوفمبر 2026، بدعم من صعود مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 1.71%، ليصل إلى مستوى 17,175.59 نقطة، وفقًا لبيانات التداول المنشورة في تمام الساعة 11:10 صباحًا.

المؤشر الرئيسي EGX30

وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.43% ليسجل 50,525.71 نقطة، كما ارتفع مؤشر EGX30 للشريعة الإسلامية بالنسبة نفسها إلى 6,115.26 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX35-LV بنسبة 0.85% ليصل إلى 5,821.90 نقطة، بينما صعد مؤشر EGX100 بنسبة 1.33% مسجلًا 22,981.84 نقطة.

وعلى صعيد التداولات، بلغت قيمة التعاملات الإجمالية نحو 5.11 مليار جنيه، تضمنت 1.31 مليار جنيه تداولات على الأسهم، فيما توزعت القيمة المتبقية على السندات وأذون الخزانة.

وسجل حجم التداول نحو 414.9 مليون ورقة مالية، من خلال 45.5 ألف عملية، فيما اقترب رأس المال السوقي للأسهم المقيدة من 3.99 تريليون جنيه.

وبالنسبة لتعاملات المستثمرين، سجل المصريون صافي شراء بقيمة 15.4 مليون جنيه، مقابل صافي بيع للعرب بقيمة 25.8 مليون جنيه، بينما سجل الأجانب صافي شراء بنحو 10.4 مليون جنيه.

وعلى مستوى تعاملات المصريين، اتجه الأفراد إلى الشراء بصافي 77.7 مليون جنيه، في حين سجلت المؤسسات المصرية صافي بيع بقيمة 62.3 مليون جنيه. وسجلت المؤسسات الأجنبية وحدها صافي شراء بنحو 10.1 مليون جنيه.

وتعكس التداولات ارتفاعًا جماعيًا للمؤشرات في منتصف الجلسة، مع استمرار اقتراب رأس المال السوقي من مستوى 4 تريليونات جنيه.