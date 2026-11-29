تقدم النائب أحمد فؤاد أباظة، عضو مجلس النواب وعضو البرلمان العربي، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن آليات ضبط الأسواق ومواجهة الارتفاعات غير المبررة في أسعار السلع الأساسية، وضرورة إطلاق منظومة رقمية وطنية تحت مسمى «البورصة الشعبية اليومية للسلع» لضمان الشفافية وكشف حلقات الاحتكار والتلاعب بالأسعار.



وقال " أباظة " إن استمرار التفاوت الكبير بين أسعار السلع من منطقة إلى أخرى وبين أسعار خروجها من المصانع ومناطق الإنتاج وأسعار بيعها للمستهلك النهائي، يفرض ضرورة تطوير أدوات الرقابة الحكومية، وعدم الاكتفاء بالحملات التموينية التقليدية، التي لا تحقق وحدها الانضباط المستدام للأسواق مؤكداً أن المواطن من حقه معرفة السعر الحقيقي والعادل للسلعة، وأن الدولة بحاجة إلى قاعدة بيانات يومية تكشف حركة التداول وحجم المعروض وتكاليف النقل والتوزيع وهوامش الربح، بما يضمن حماية المستهلك ومساندة المنتج والتاجر الملتزم، وإجهاض الممارسات الاحتكارية قبل تحولها إلى أزمات تمس الأمن الغذائي.



وتساءل النائب أحمد فؤاد أباظة قائلاً :

لماذا لا تطلق الحكومة بورصة شعبية إلكترونية تعلن يومياً أسعار الجملة والتجزئة للسلع الأساسية في جميع المحافظات، بما يتيح للمواطن معرفة السعر العادل ومقارنة الأسعار؟

وما الإجراءات المتخذة لكشف الفجوات غير المبررة بين أسعار المنتجين والمصانع وأسعار البيع النهائي، وتحديد الحلقات المسؤولة عن المغالاة في الأسعار؟



منظومة رقمية للإنذار المبكر

وهل تمتلك الحكومة منظومة رقمية للإنذار المبكر ترصد تخزين السلع وتعطيش الأسواق والقفزات السعرية المفاجئة، وتحيل مؤشرات الاشتباه إلى أجهزة حماية المنافسة والجهات الرقابية؟

وما خطة الحكومة لربط المجمعات الاستهلاكية والمنافذ الحكومية والسلاسل التجارية والتجار الملتزمين بمنصة موحدة تعلن الأسعار وتتيح للمواطن الوصول إلى منافذ البيع الأقل سعراً؟



وشدد " أباظة " على أن ضبط الأسواق لم يعد يحتمل الحلول المؤقتة وأن الأمر يتطلب إطلاق مشروع قومي للشفافية السعرية، بمشاركة الغرف التجارية والصناعية والمنتجين والموردين، مع ضمان استقلالية البيانات ومنع استخدامها في التنسيق الاحتكاري مؤكداً أن المعركة الحقيقية ليست مجرد خفض الأسعار، وإنما بناء سوق منضبط وعادل يحمي محدودي ومتوسطي الدخل ويصون الأمن الغذائي المصري.