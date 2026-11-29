أعلن المركز القومي للبحوث إتاحة عدد من الخدمات الطبية المجانية لمصابي حادث الوراق، من خلال عيادات الأمراض الجلدية والليزر بمركز التميز الطبي التابع للمركز، وذلك في إطار دعم المصابين وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

وأوضح المركز أن الخدمات المقدمة تشمل إجراء الغيارات الطبية للجروح، ومتابعة آثار الحروق للحالات التي لا تستدعي الحجز بالمستشفيات، وذلك طوال أيام الأسبوع خلال مواعيد العمل الرسمية، باستثناء يومي الجمعة والسبت.

وأشار إلى ضرورة التنسيق المسبق لتحديد موعد الحضور، من خلال التواصل مع سكرتارية العيادات على الرقم التالي:

01154302759

وتأتي هذه المبادرة في إطار الدور المجتمعي والإنساني للمركز القومي للبحوث، وحرصه على مساندة مصابي الحادث وتقديم الدعم الطبي للحالات التي تتناسب مع طبيعة الخدمات المتاحة، متمنيًا لهم الشفاء العاجل.