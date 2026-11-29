أكدت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد تكون شبورة مائية كثيفة على الطرق السريعة والقريبة من الطرق الزراعية والمسطحات المائية، امتدت لتشمل بعض المناطق الداخلية بالقاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، مشيرة إلى أن الشبورة تبدأ في التكوّن خلال ساعات المساء والصباح الباكر.

وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “هذا الصباح”، عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن الشبورة المائية تُعد من أبرز الظواهر الجوية المؤثرة على حركة المرور، نظرًا لتأثيرها المباشر على مستوى الرؤية الأفقية، محذرة قائدي السيارات من ضرورة توخي الحذر والقيادة بهدوء، خاصة على الطرق التي تشهد انخفاضًا في مستوى الرؤية.

وتابعت أن درجات الحرارة تسجل معدلات قريبة من الطبيعي، حيث تتراوح العظمى على القاهرة الكبرى بين 23 و24 درجة مئوية، ليسود طقس خريفي معتدل على أغلب أنحاء الجمهورية، بينما تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ خلال ساعات الليل، لتتراوح الصغرى بين 13 و14 درجة مئوية.

سقوط أمطار خفيفة

وأشارت إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تصل إلى رعدية على بعض المناطق، خاصة محافظات مطروح والسلوم وخليج العقبة.