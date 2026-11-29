أثار قرار إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية «DEA» إنشاء قنوات لتلقي بلاغات سرية من المواطنين المكسيكيين بشأن أنشطة كارتلات المخدرات والموظفين الحكوميين المتهمين بمساندتها، خلافًا جديدًا بين واشنطن ومكسيكو سيتي، بعدما اعتبرت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم الخطوة تدخلاً في الشؤون الداخلية لبلادها وانتهاكًا لسيادتها.

وقالت شينباوم، الجمعة، إن وزارة الخارجية المكسيكية قدمت شكوى رسمية إلى الولايات المتحدة بشأن هذه القنوات، موضحة أن وزير الخارجية أثار المسألة مع السفير الأمريكي لدى المكسيك، وفقًا لوكالة «أسوشيتد برس».

وشددت الرئيسة المكسيكية على أن العلاقات بين البلدين يجب أن تقوم على «التنسيق وليس التبعية»، مؤكدة أن المكسيك ترفض تحميلها وحدها مسؤولية مكافحة تهريب المخدرات، وداعية الولايات المتحدة إلى التعامل مع شبكات الاتجار بالمخدرات العاملة داخل أراضيها، إلى جانب معالجة مشكلة تعاطي المخدرات.

وكان مدير إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية، تيري كول، قد أعلن عبر حسابه على منصة «إكس»، الأربعاء، إطلاق قنوات لتلقي معلومات بصورة سرية بشأن أعضاء الجماعات الإجرامية المصنفة من جانب واشنطن منظمات إرهابية، والمسؤولين المتهمين بتقديم الدعم لها، فضلًا عن شبكات غسل الأموال التي تمول أنشطتها.

وأوضح كول أن القنوات تستهدف في مرحلتها الأولى ولاية سينالوا المكسيكية، التي تُعد معقلًا رئيسيًا لكارتل سينالوا، مشيرًا إلى إمكانية إرسال البلاغات عبر تطبيقات «واتساب» و«سيجنال» والبريد الإلكتروني، مع تأكيد سرية هوية المبلغين وسلامتهم. كما أعلن اعتزام الوكالة إطلاق قناة مماثلة في ولاية خاليسكو، التي ينشط فيها كارتل خاليسكو للجيل الجديد.

وبحسب وكالة «رويترز»، يأتي الخلاف في وقت تتزايد فيه الضغوط الأمريكية على الحكومة المكسيكية لتكثيف جهودها ضد كارتلات المخدرات، وسط مطالب من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باتخاذ إجراءات أكثر صرامة، وصلت إلى طرح إمكانية نشر قوات أمريكية داخل الأراضي المكسيكية، وهو المقترح الذي رفضته شينباوم.

وتعكس الأزمة تعقيدات التعاون الأمني بين البلدين؛ إذ شهدت الفترة الأخيرة عمليات مشتركة وتبادلًا للمعلومات الاستخباراتية، من بينها العملية التي أسفرت عن القبض على تاجر المخدرات المكسيكي فاوسطو إيسيدرو ميثا فلوريس، المعروف باسم «إل تشابو إيسيدرو»، بمساعدة معلومات أمريكية، وفقًا لما أوردته «أسوشيتد برس».

وفي المقابل، تصاعدت الخلافات بشأن حدود الدور الأمريكي داخل المكسيك، وما إذا كانت تحركات المؤسسات الأمنية الأمريكية تمثل تعاونًا لمكافحة الجريمة المنظمة أم تدخلًا في اختصاصات السلطات المكسيكية، وهو ما أعاد ملف السيادة إلى صدارة النقاش بين الجانبين.