عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرًا عاجلاً حيث قال وزير خارجية لبنان: نرفض أي تواصل مباشر بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي.

وأضاف: نرفض قوة متعددة الجنسيات قد تستخدم ذريعة ضد البلاد.

وفي سياق متصل: أفادت وسائل إعلام لبنانية بتعرض مناطق وبلدات عدة في جنوب لبنان فجر اليوم الأحد 29 نوفمبر لسلسلة غارات جوية وقصف مدفعي وتفجيرات نفذتها القوات المحتلة الإسرائيلية.

شملت التطورات الميدانية المسجلة، غارات جوية نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي استهدفت منطقة وادي السلوقي، بالإضافة إلى غارة أخرى طالت أطراف بلدتي شقرا وطلوسة.

كما قام الاحتلال بعمليات قصف مدفعي متجدد على بلدة حداثا، فيما امتد ليطال وادي زبقين وبلدة الخيام في سهل مرجعيون في الجنوب اللبناني.