كشفت الإعلامية دينا سليم إن استبعاد مهدي سليمان حارس مرمى الزمالك من التشكيل الأساسي للفارس الأبيض أمام الإفريقي التونسي، في افتتاح دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، لا يرتبط بالخطأ الذي ارتكبه الحارس خلال مواجهة الجونة الماضية في الدوري.

وأكدت دينا خلال تصريحاتها عبر برنامجها "ستاد المحور" إن قرار الدفع بمحمد عواد جاء في إطار سياسة التدوير التي يتبعها الجهاز الفني بين حراس المرمى، وفقًا لمتطلبات المشاركة في البطولات المختلفة.

واختتمت، على أن الحراس الثلاثة، محمد صبحي ومحمد عواد ومهدي سليمان، سيحصلون على فرص المشاركة خلال الفترة المقبلة، في ظل رغبة الجهاز الفني في منح الجميع فرصة إثبات قدراتهم.

مولودية الجزائر.. الاختبار الأفريقي المقبل

يستعد الزمالك لخوض مواجهته الأفريقية الثانية أمام مولودية الجزائر يوم الجمعة 4 ديسمبر المقبل خارج الديار في لقاء يمثل اختبارا مهما للفريق الأبيض خاصة أن المنافسة داخل المجموعة الثانية تتطلب جمع أكبر عدد من النقاط سواء على ملعبه أو خارجه.

وعلى مستوى الدوري المصري الممتاز يخوض الزمالك مواجهة قوية أمام المصري البورسعيدي يوم 9 ديسمبر قبل أن يلتقي سموحة يوم 14 من الشهر نفسه، في مواجهتين يسعى خلالهما الفريق لمواصلة حصد النقاط والتقدم في جدول ترتيب المسابقة المحلية.

وتتواصل ارتباطات الزمالك الأفريقية بمواجهة يانج أفريكانز التنزاني يوم 19 ديسمبر، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في مباراة مرتقبة يسعى خلالها الأبيض لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تعزيز فرصه في التأهل.