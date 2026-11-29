أعلنت المدارس الفنية ، تنبيها مشددا لطلاب الدبلومات الفنية 2027 ، بضرورة تجهيز الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة الدبلومات الفنية 2027 التي تتمثل في :

-أصل إيصال سداد المصروفات في البريد

-أصل إيصال الحفظ الالكتروني في البريد

-أصل إيصال منهجية الجدارات

-أصل إيصال رسوم شهادة إتمام الدراسة بالبريد

-اصل إيصال رسوم الامتحان من البريد

-اصل شهادة ميلاد حديثة

-2 صورة بطاقة للطالب و ولي الأمر

-6صور بخلفية بيضاء 6×4 مكتوب عليها اسم الطالب رباعي من واقع شهادة الميلاد



وعلى جانب آخر ، وافق محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على الإعلان عن ترشيحات رؤساء ووكلاء لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة لامتحان دبلوم المدارس الثانوية الفنية (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي) بجميع القطاعات للعام الدراسي ٢٠٢٧/٢٠٢٦.

موعد التقديم

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إتاحة تقدم الراغبين في الترشح للمديريات التعليمية التابعين لها اعتباراً من يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/١١/٢٦ وحتى يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦/١٢/١، ثم بعد ذلك يتم إجراء مقابلات للمتقدمين بالمديرية ابتداء من يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٦/١٢/٢ وحتى يوم الاحد الموافق٢٠٢٦/١٢/٦

موعد المقابلات الشخصية



وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن يتم الإعلان بالمديرية والإدارات التعليمية لكل من يرغب في التقدم وعمل مقابلات مع كل من تنطبق عليه الشروط لاختيار وترشيح عدد أربعة (٤) فقط لكل وظيفة -رئيس - وكيل) ، وارسال نتيجة الاختيار إلى لجنة الإدارة المركزية لامتحانات الدبلومات الفنية مرفق بها جميع المستندات المطلوبة لكل وظيفة ، على أن يتم تقدم الراغبين في الترشح للمديريات التعليمية التابعين لها اعتباراً من يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/١١/٢٦ وحتى يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦/١٢/١، ثم بعد ذلك يتم إجراء مقابلات للمتقدمين بالمديرية ابتداء من يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٦/١٢/٢ وحتى يوم الاحد الموافق٢٠٢٦/١٢/٦



كما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، يتم موافاة لجنة الإدارة المركزية لامتحانات الدبلومات الفنية بنتيجة المقابلات وإرسال مستندات المرشحين الذين تم اختيارهم في موعد غايته يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦/١٢/٨ بمقر اللجنة (العاصمة الجديدة - وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى) وذلك حتى يتسنى تحديد مواعيد المقابلات الشخصية لهم بمقر لجنة الإدارة المركزية لامتحانات الدبلومات الفنيه فور استلام الاستمارات من المديريات ومراجعتها وبيان مدى مطابقتها للشروط الواردة.



وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على كافة المتقدمين بأنه لن يتم استلام أي مستندات خاصة بالمرشحين إلا من مندوب المديرية القائم بالتسليم بتفويض رسمي معتمد من السيد مدير المديرية، ولن يتم الالتفات إلى اية مستندات تخص المرشحين ترد عن طريق البريد، أو تسلم باليد، أو ترد بعد المواعيد المذكورة للإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني، حيث تعتبر في هذه الحالة غير مطابقة للشروط الواردة ، مع الأخذ في الاعتبار أنه سيتم عقد اختبار على الحاسب الآلى للسادة المرشحين بشأن بمهام وآليات وفنيات الوظيفة المرشح لها (رئيس - وكيل)