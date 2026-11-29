سلّطت الإعلامية سهير جودة الضوء على واحدة من أصعب القصص الإنسانية التي خلفها حادث حريق الدائري، كاشفة عن معاناة طفلين فقدا 5 من أفراد أسرتهما في الحادث، بعد ما تحولت رحلة عائلية لحضور حفل زفاف إلى مأساة انتهت بفقدان الأبناء ووجود الوالدين في العناية المركزة.

حريق الدائري

ونشرت سهير جودة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» تفاصيل مؤثرة روتها الدكتورة آية يسري الدرينى، مدير وحدة إدارة الحالة واستشاري الدعم بالهلال الأحمر المصري، حول جهود التعامل مع الأسرة وتقديم الدعم النفسي للأطفال الناجين من الحادث.

وقالت الدكتورة آية إن الأسرة كانت في طريقها لحضور حفل زفاف، إلا أن الحادث أسفر عن وفاة خمسة من أفرادها، بينما نجا الأب والأم، لكنهما تعرضا لإصابات وحالة صحية صعبة استدعت وجودهما داخل الرعاية المركزة.

وأوضحت أن الأم بدأت تستعيد وعيها تدريجيًا، وكانت أول أسئلتها عن أبنائها وشقيقهم وزوجها، بينما كان الأب في حالة انهيار شديدة، لافتة إلى أن الفريق اعتقد في اليوم الأول أن الأسرة بأكملها رحلت في الحادث.

وأضافت أن من أبرز التحديات التي واجهت فرق الهلال الأحمر المصري إعادة الروابط الأسرية، خاصة أن أفراد الأسرة الواحدة في الحوادث الكبرى قد يتوزعون على مستشفيات وأماكن مختلفة، موضحة أنهم عثروا على أحد الطفلين في مستشفى، والآخر في مستشفى مختلف، بينما كان الأب والأم في مكان آخر، بالتزامن مع وجود أشخاص مفقودين أثناء التعامل مع الجثامين.

وأشارت إلى أن الفرق بدأت التنسيق مع الجهات المعنية للوصول إلى جميع أفراد الأسرة وإعادة التواصل بينهم، مؤكدة أن الدكتورة مايا مرسي وجهت الهلال الأحمر المصري بتقديم الدعم النفسي اللازم للطفلين، أحدهما يبلغ من العمر 5 سنوات، والآخر في الصف الرابع الابتدائي.

وعن الحالة النفسية للطفلين، كشفت الدكتورة آية أنهما كانا يعيشان حالة صدمة شديدة، وكانا يسألان باستمرار عن والديهما وباقي أفراد الأسرة الذين فقدوهما، موضحة أن التعامل مع الأطفال الذين يتعرضون للصدمات يختلف تمامًا عن التعامل مع الكبار، إذ لا يستطيع الطفل دائمًا التعبير عما بداخله أو سرد ما مر به.

ولفتت إلى أن الصدمة النفسية قد تظهر لدى الأطفال في صورة تبول لا إرادي، أو كوابيس، أو نوبات بكاء وصراخ، أو تعلق شديد بشخص معين، مشددة على ضرورة عدم إجبار الطفل على الحديث عن تفاصيل الحادث أو تكرار سؤاله عما شاهده، وكذلك عدم لومه على ردود أفعاله أو التقليل من مشاعره.

وأكدت أن فريق الهلال الأحمر يبدأ التعامل مع الأطفال من خلال الإسعافات النفسية الأولية، القائمة على الملاحظة والاستماع والربط، مع تحديد الأشخاص الذين يمثلون مصدر أمان لهم، مشيرة إلى أن وجود الجدة كان عنصرًا مهمًا في هذه المرحلة، ولذلك جرى تقديم الدعم النفسي لها باعتبارها مصدر الدعم الأساسي للطفلين ومَن يمكنها توفير الرعاية والاحتواء لهما.

وأضافت أن التعامل مع الطفلين استمر من خلال اللعب الحر، دون التطرق إلى تفاصيل الحادث أو الضغط عليهما للحديث، موضحة أن بعض المواقف، مثل دخول ممرضة أو سماع حديث عن الحادث، قد تعيد إلى الطفل مشاهد الصدمة وتدفعه للبكاء أو الشرود، وهو ما وصفته بأنه رد فعل طبيعي في هذه المرحلة.

وشددت على أهمية منح الطفل مساحة آمنة للتعبير عن حزنه والبكاء دون مطالبته بالتوقف أو التظاهر بالقوة، مؤكدة أن المرحلة التالية تتضمن تكوين دائرة أمان حوله ومساعدته على التعبير عن مشاعره والعودة تدريجيًا إلى روتين حياته لاستعادة توازنه النفسي.

واختتمت حديثها بالتأكيد على استمرار الهلال الأحمر المصري في تقديم الدعم النفسي للأطفال وأسرهم، موضحة أن المتطوعين المدربين على التعامل مع الأزمات والكوارث يواصلون جهودهم في تقديم الدعم النفسي والاجتماعي وإدارة الحالات، مع التمنيات بالشفاء العاجل لجميع المصابين.