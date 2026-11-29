أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الأحد ليشهد فرص تكون شبورة مائية صباحاً قد تكون كثيفة أحياناً على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء ومدن القناة.

حالة الطقس اليوم الأحد



أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنه تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق، بالإضافة إلى يسود طقس معتدل الحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء حار على جنوب الصعيد، مائل للبرودة إلى بارد ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

بداية المنخفض الجوي

ونوهت عن فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحياناً (بنسبة حدوث 30% تقريباً) على مناطق من (السلوم – مطروح – صحراء مطروح – خليج العقبة) وجنوباً على (حلايب – شلاتين – رأس بناس) على فترات متقطعة.



أشارت إلى فرص أمطار خفيفة (بنسبة حدوث 30% تقريباً) على مناطق السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، بالإضافة إلى فرص تكون بعض السحب على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة وسيناء ومناطق من شمال وجنوب الصعيد والصحراء الغربية، قد يصاحبها فرص ضعيفة لأمطار خفيفة (بنسبة حدوث 20% تقريباً) على بعض المناطق.



وأنهت بيانها بوجود نشاط رياح على جنوب سيناء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية ومناطق من أقصى غرب البلاد (السلوم – صحراء مطروح.