أعلن الجيش الإيراني، الأحد، أن طائرة أمريكية مسيرة استهدفت قارب صيد قبالة الساحل الجنوبي لمدينة سيريك، ما أسفر عن فقدان أحد أفراد طاقمه الثلاثة.

وقال الجيش الإيراني، في بيان بثته هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الحكومية، إن شخصين كانا على متن القارب جرى إنقاذهما ونقلهما إلى المستشفى، فيما لا تزال عمليات البحث جارية عن الشخص الثالث، وهو مالك القارب.

ولم يقدم الجيش الإيراني تفاصيل إضافية بشأن الحادث أو ملابساته.

ويأتي الحادث في ظل استمرار التوترات في الشرق الأوسط، منذ اندلاع الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 فبراير، ورد طهران بهجمات صاروخية وطائرات مسيرة في أنحاء المنطقة، إلى جانب إغلاق مضيق هرمز فعليا، وهو أحد الممرات الرئيسية لإمدادات الطاقة العالمية.

وكان اتفاق إطاري جرى التوصل إليه في يونيو بهدف تمهيد الطريق أمام اتفاق سلام نهائي، إلا أن الاتفاق انهار وسط خلافات، من بينها النزاع بشأن الملاحة في مضيق هرمز.