ذكرت مجلة «الإيكونوميست» البريطانية أن محادثات السلام الجارية بين الحكومة التركية وحزب العمال الكردستاني تشهد تقدماً تدريجياً وبطيئاً، وسط آمال حذرة لدى الأكراد بالحصول على مزيد من الحقوق الثقافية والسياسية، في وقت لا تزال فيه التوقعات بشأن نتائج المفاوضات محدودة، بسبب الخلافات العميقة بين الطرفين.

وأشارت الصحيفة إلى أن أجواء الأمل بدأت تتسلل إلى عائلات السجناء الأكراد، مستشهدة بحالة زوجة أحد السجناء، التي لمست خلال زيارتها الأخيرة لزوجها مؤشرات إيجابية بشأن إمكانية استفادته من مسار السلام الجاري، لا سيما بعد إقرار قانون في أغسطس الماضي قد يتيح تعليق الأحكام الصادرة بحق آلاف الأشخاص المتهمين بالانتماء إلى حزب العمال الكردستاني أو دعم أنشطته.

وأضافت «الإيكونوميست» أن هناك مؤشرات أخرى على إحراز تقدم في المحادثات، من بينها إخلاء حزب العمال الكردستاني عدداً من قواعده في العراق، ونقل السلطات التركية زعيم الحزب المسجون، عبد الله أوجلان، إلى مكان احتجاز أكثر اتساعاً، بما يعكس وجود تحركات متبادلة قد تساعد على تهيئة الأجواء لاستمرار الحوار.

ومع ذلك، حذرت الصحيفة من أن هذه التطورات لا تعني اقتراب التوصل إلى تسوية نهائية، مشيرة إلى أن المفاوضات واجهت تعثرات متكررة على مدار 21 شهراً، منذ دعوة أوجلان حركته إلى إلقاء السلاح، وهو ما يعكس صعوبة تجاوز الخلافات المتراكمة بين الجانبين.

ولفتت الصحيفة إلى أن الفجوة بين مطالب الحكومة التركية وتطلعات الأكراد لا تزال واسعة، إذ يسعى الأكراد، الذين يشكلون نحو خُمس سكان تركيا، إلى الحصول على اعتراف أوسع بحقوقهم الثقافية والسياسية، بينما تركز الحكومة على إنهاء الصراع المسلح وضمان تخلي الحزب عن السلاح، ما يجعل مسار المفاوضات محفوفاً بالتحديات.

واختتمت «الإيكونوميست» تقريرها بالإشارة إلى أن الآمال المتزايدة لدى بعض الأكراد تظل حذرة، في ظل غياب ضمانات بشأن قدرة المحادثات على تحقيق تغيير ملموس في أوضاعهم، رغم المؤشرات الإيجابية التي ظهرت خلال الفترة الأخيرة.