أشاد الإعلامي سيف زاهر بالحالة التي يعيشها نادي الزمالك خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن الفريق يقدم مستويات ونتائج لافتة رغم الأزمات المالية والإدارية التي يعاني منها، وتأخر حصول اللاعبين على مستحقاتهم المالية، مشيرًا إلى أن ما يقدمه اللاعبون يعكس حالة استثنائية من الانتماء والمسؤولية تجاه النادي وجماهيره.

الزمالك

وقال سيف زاهر، خلال تصريحاته عبر قناة «أون سبورت»، إن مباراة الزمالك شهدت العديد من الدروس المستفادة، لكنه لا يتوقف عند نتيجة الفوز أو تألق بعض اللاعبين، مثل الفرز ومحمد عواد وعمر جابر، بقدر اهتمامه بالحالة التي يعيشها الفريق وقدرته على تحقيق الانتصارات رغم الظروف الصعبة.

وأضاف أن لاعبي الزمالك أعلنوا في بيانهم الأخير معاناتهم بسبب تأخر المستحقات المالية، ووصل الأمر إلى اضطرار بعضهم لبيع سياراتهم، في ظل أزمات مالية تؤثر على حياتهم الشخصية، ورغم ذلك يواصلون التدريبات والمشاركة في المباريات وتقديم مستويات جيدة.

وأشار إلى أن جمهور الزمالك يواصل مساندة فريقه وحضور المباريات، رغم إدراكه حجم الأزمات التي يمر بها اللاعبون، مؤكدًا أن ما يحدث يطرح تساؤلًا مهمًا حول قدرة الفريق على تقديم هذه المستويات وتحقيق النتائج في ظل غياب الاستقرار المالي.

سيف زاهر يشيد بانتماء لاعبي الزمالك

وتابع سيف زاهر أن المعتاد في كرة القدم هو ارتباط الأجواء داخل الملعب بالظروف خارجه، إذ تؤثر الأزمات والمشكلات الإدارية والمالية عادةً على أداء اللاعبين، لكن الزمالك يقدم حالة مختلفة، بعدما نجح لاعبوه في تجاوز الضغوط ومواصلة المنافسة وتحقيق الانتصارات.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن ما يقدمه لاعبو الزمالك يمثل حالة خاصة، في ظل استمرارهم في تحمل مسؤولياتهم تجاه النادي والجماهير، رغم عدم انتظام حصولهم على مستحقاتهم المالية، معتبرًا أن الفريق يحقق ما وصفه بـ«اللامنطق» في ظل الظروف المحيطة به.