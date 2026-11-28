كشف سفير إيران لدى باكستان، رضا أميري مقدم، عن تبادل الرسائل بين طهران والولايات المتحدة عبر وساطة كل من قطر وباكستان، في تحرك دبلوماسي جديد وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

وقال أميري مقدم، وفقًا لوكالة أنباء مهر الإيرانية، إن طهران تراجع عددًا من الأفكار والمقترحات التي قدمها الوسيطان، مشيرًا إلى مشاركة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في المحادثات.

ولم يكشف السفير الإيراني عن مضمون المقترحات المطروحة أو تفاصيل الرسائل المتبادلة بين الجانبين.

وفي سياق منفصل، أعلن أميري مقدم ترحيب بلاده بالمبادرات الدبلوماسية التي تقودها الصين وروسيا لإنهاء الحرب في اليمن والاعتراف بما وصفه بـ«الواقع على الأرض».

وتأتي هذه التحركات في ظل استمرار التوترات في الشرق الأوسط، منذ أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل حربًا ضد إيران في 28 فبراير، وردت طهران بشن هجمات صاروخية وهجمات بطائرات مسيرة في أنحاء المنطقة، إلى جانب الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمثل ممرًا رئيسيًا لإمدادات الطاقة العالمية.

وكانت مذكرة التفاهم الموقعة في يونيو، والتي استهدفت تمهيد الطريق أمام التوصل إلى اتفاق سلام نهائي في وقت لاحق، قد انهارت وسط خلافات بين الأطراف، من بينها الخلاف بشأن حرية الملاحة في مضيق هرمز.