تتواصل معاناة مانشستر يونايتد خلال الموسم الحالي، بعدما تلقى خسارة قاسية أمام برينتفورد بأربعة أهداف دون مقابل اليوم، في الدوري الإنجليزي، في نتيجة جديدة كشفت حجم الأزمة الدفاعية التي يعيشها الفريق، وأضافت مزيدًا من الأرقام السلبية إلى موسمه المتعثر.

وبات مانشستر يونايتد صاحب أسوأ سجل دفاعي بين أندية الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، بعدما اهتزت شباكه 40 مرة، ليعكس هذا الرقم حجم المشكلات التي يعاني منها الفريق في التعامل مع الهجمات المنافسة والحفاظ على تماسك خطوطه الخلفية.

ولم تكن رباعية برينتفورد واقعة منفصلة، إذ استقبلت شباك الشياطين الحمر أربعة أهداف في ثلاث مباريات متتالية بالدوري الإنجليزي الممتاز، أمام أستون فيلا وليفربول وبرينتفورد، في سلسلة سلبية لم يشهدها النادي منذ عام 1961.

ودخل الفريق مرحلة أكثر صعوبة في تاريخه، بعدما خسر مباراتين متتاليتين في الدوري بفارق أربعة أهداف أو أكثر، للمرة الأولى منذ يوم الملاكمة عام 1963، في مؤشر على تراجع النتائج بصورة لافتة.

وعلى مستوى النتائج، امتدت سلسلة مانشستر يونايتد الخالية من الانتصارات في الدوري الإنجليزي إلى 10 مباريات متتالية، وهي أطول سلسلة من هذا النوع في تاريخ مشاركاته بالمسابقة، بينما لم يحقق سوى فوز واحد خلال آخر 12 مباراة، لتتواصل معاناته في جدول الترتيب.

ولم تتوقف الأرقام السلبية عند هذا الحد، بعدما أصبح مانشستر يونايتد أول فريق في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يستقبل هدفين أو أكثر خلال ستة أشواط متتالية، وهو رقم يلخص حجم الانهيار الدفاعي الذي يلاحق الفريق في الموسم الحالي.

وبات المدرب ماوريسيو بوكيتينو أمام تحدٍ كبير لإيقاف هذا التراجع، وإعادة التوازن إلى الفريق، بعدما كشفت المباريات الأخيرة عن أزمة تتجاوز خسارة النقاط، وتمتد إلى تكرار الأخطاء الدفاعية بصورة غير مسبوقة.