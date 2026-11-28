أعرب محمود جهاد، لاعب الزمالك، عن سعادته بتحقيق أول ثلاث نقاط للفريق في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على الإفريقي التونسي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم، السبت.

وقال جهاد: " قدمنا مباراة جيدة والتزمنا بتعليمات المدير الفني، وحققنا الهدف المطلوب بحصد النقاط الثلاث".

وأضاف: «هدفنا واحد، وهو التأهل وتحقيق نتائج مميزة خلال الفترة المقبلة، ثم التتويج باللقب».

وتابع: «أشكر الجماهير، وأنا تحت أمر الجهاز الفني في أي وقت، وابذل قصارى جهدي في التدريبات».

واختتم لاعب الزمالك تصريحاته قائلًا: «نتمنى التوفيق في المباريات المقبلة ، ونشكر الجمهور الذي يدعمنا باستمرار ».

وحقق فريق الزمالك فوزًا مهمًا على الأفريقي التونسي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، ليحصد الأبيض أول 3 نقاط في دور المجموعات ليعتلي صدارة المجموعة بالتساوي مع مولودية الجزائر بنفس الرصيد من النقاط، في حين يحتل الأفريقي المركز الثالث بلارصيد من النقاط.