أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية خلال الفترة الحالية، مع وجود اختلافات في قيم درجات الحرارة، مشيرة إلى أن الشبورة المائية تعد الظاهرة الجوية الأكثر تأثيرًا خلال هذه الفترة.

وحذرت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، من تكون الشبورة المائية صباح غد، والتي تستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا، مطالبة المواطنين بتوخي الحذر أثناء القيادة على الطرق.

وأضافت منار غانم أن فرص سقوط الأمطار غدًا ستكون خفيفة وقد تكون رعدية أحيانًا على مناطق من صحراء مطروح وخليج العقبة وسلاسل جبال البحر الأحمر، بينما تكون فرص الأمطار منخفضة وبسيطة على باقي أنحاء الجمهورية، موضحة أن حالة الطقس ستشهد تغيرًا بداية من يوم الاثنين المقبل، مع تأثر البلاد بمنخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا، ما يؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وأشارت منار غانم إلى أن هذه الحالة يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، قد تصل إلى أمطار رعدية، خاصة على المناطق الساحلية، مع إمكانية امتدادها إلى القاهرة الكبرى، بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة، موضحة أن درجات الحرارة ستشهد مزيدًا من الانخفاض مع نهاية الأسبوع، لتصل إلى 21 درجة مئوية أو أقل من 20 درجة خلال فترات النهار، بينما تنخفض إلى نحو 10 درجات مئوية خلال ساعات الليل، وأكدت أن التغيرات الجوية تستمر بداية من الاثنين وحتى الجمعة، لتصبح الأجواء أقرب إلى الأجواء الشتوية، مشددة على ضرورة متابعة النشرات الجوية بصورة يومية للتعرف على تطورات حالة الطقس.