أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة للقوات المسلحة الروسية تمكنت من إسقاط 1017 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية، في واحدة من أكبر عمليات التصدي للهجمات الجوية الأوكرانية المعلنة.

وقالت الوزارة، في بيان، إن منظومات الدفاع الجوي رصدت واعترضت الطائرات المسيرة الأوكرانية في عدد من المناطق، مؤكدة نجاح القوات الروسية في إحباط الهجمات والتعامل مع الأهداف الجوية المعادية.

ولم توضح الوزارة، في بيانها، تفاصيل إضافية بشأن المناطق التي شهدت عمليات الاعتراض أو حجم الأضرار الناجمة عن الهجمات، كما لم يتسن التحقق بصورة مستقلة من الأرقام التي أعلنتها موسكو.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار تبادل الهجمات بالطائرات المسيرة بين روسيا وأوكرانيا، مع تصاعد اعتماد الطرفين على الطائرات غير المأهولة في استهداف المواقع العسكرية والبنية التحتية والمنشآت الحيوية، بالتزامن مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية.