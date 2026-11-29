كشفت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية أن الاتحاد الأوروبي يدرس خيار تأجيل سداد جزء من الديون التي تكبدها خلال جائحة فيروس كورونا، في محاولة لتجاوز الخلافات بين الدول الأعضاء والتوصل إلى اتفاق بشأن الميزانية طويلة الأجل للتكتل للفترة من 2028 إلى 2034.

وذكرت الصحيفة أن رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا يدرس إمكانية إعادة تمويل ما يصل إلى 30 مليار يورو من الديون المرتبطة بصندوق التعافي من تداعيات جائحة كورونا، من خلال إصدار سندات جديدة لتأجيل سداد جزء من أصل الديون المستحقة، بما يتيح تخفيف الضغوط على الميزانية الأوروبية المقبلة وتوفير مساحة أكبر للإنفاق على الأولويات الاقتصادية والاستراتيجية.

وأضافت «فاينانشيال تايمز» أن هذه الخطوة تأتي في ظل انقسام الدول الأعضاء بشأن حجم الميزانية الأوروبية المقبلة، التي تبلغ قيمتها المقترحة نحو 1.58 تريليون يورو، وسط مطالب من بعض الدول بخفض الإنفاق، مقابل تمسك دول أخرى بالحفاظ على مخصصات التنمية الإقليمية والدعم الزراعي.

وأوضحت الصحيفة أن المفوضية الأوروبية كانت قد اقترحت تخصيص نحو 149.3 مليار يورو لسداد ديون صندوق التعافي خلال الفترة من 2028 إلى 2034، قبل أن يتضمن مقترح أحدث خفض المبلغ إلى 140 مليار يورو، بما يعني تأجيل سداد جزء من الالتزامات المالية، فيما يبحث كوستا رفع قيمة الديون التي سيجري تأجيل سدادها إلى 30 مليار يورو.

وأشارت الصحيفة إلى أن فرنسا وإيطاليا تؤيدان فكرة إعادة تمويل جزء من الديون، باعتبارها وسيلة للحفاظ على الموارد المالية اللازمة لتعزيز القدرة التنافسية والأمن الأوروبيين، بينما تعارض ألمانيا وهولندا هذا التوجه، وتتمسكان بسداد الاقتراض بالكامل، باعتبار أن صندوق التعافي أُنشئ كإجراء استثنائي ومؤقت لمواجهة تداعيات الجائحة.

وفي المقابل، حذرت «فاينانشيال تايمز» من أن تأجيل سداد أصل الديون قد يؤدي إلى زيادة تكاليف الفائدة على المدى الطويل، إذ ستظل الالتزامات المالية قائمة لفترة أطول، ما يثير مخاوف بشأن الأعباء التي قد تتحملها الميزانيات الأوروبية المستقبلية.

ولفتت الصحيفة إلى أن الخلافات امتدت أيضاً إلى أولويات الإنفاق، حيث يجري بحث خفض مخصصات بعض القطاعات، من بينها التنافسية والأمن والنفوذ الدولي، مقابل تعزيز التمويل المخصص للزراعة والتنمية الإقليمية، في محاولة للتوفيق بين مطالب الدول المساهمة الصافية في ميزانية الاتحاد وتلك التي تسعى للحفاظ على التمويلات التي تحصل عليها.

وأضافت أن المفاوضات الأخيرة كشفت عن عمق الانقسامات بين الدول الأعضاء، بعدما استمرت المناقشات نحو 16 ساعة دون التوصل إلى توافق نهائي، وسط مخاوف من صعوبة إقرار اتفاق بشأن الميزانية في الموعد المستهدف، بما يضع قادة الاتحاد الأوروبي أمام تحدٍ كبير لتحقيق التوازن بين متطلبات الانضباط المالي والحاجة إلى تمويل أولويات التكتل خلال السنوات المقبلة.

وتعود هذه الديون إلى برنامج التعافي الأوروبي الذي أُطلق خلال جائحة كورونا، وشكّل سابقة في لجوء الاتحاد الأوروبي إلى الاقتراض المشترك على نطاق واسع لتمويل جهود التعافي الاقتصادي، من خلال تقديم المنح والقروض للدول الأعضاء لمساعدتها على تجاوز تداعيات الأزمة.