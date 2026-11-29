كشفت مصادر خاصة عن اتفاق إدارة مهرجان الفسطاط والشركة المنظمة مع الموسيقار الكبير ياسر عبد الرحمن، لإحياء حفل موسيقي ضخم ضمن فعاليات المهرجان خلال شهر يناير المقبل، في واحدة من أبرز مفاجآت الدورة المرتقبة.

وجرى الاتفاق في سرية تامة مع الموسيقار ياسر عبد الرحمن، وسط استعدادات مكثفة لخروج الحفل بصورة تليق بقيمة وتاريخ أحد أبرز الموسيقيين والمؤلفين الموسيقيين في مصر والعالم العربي.

وتجري الشركة المنظمة حاليا إجراءات التعاقد مع أوركسترا أجنبية للمشاركة في هذا الحدث الفني الكبير، الذي يستهدف تقديم تجربة موسيقية استثنائية تجمع بين الإبداع الموسيقي والتوزيعات الأوركسترالية الضخمة.

وتكتسب هذه المشاركة أهمية خاصة، كونها تمثل عودة للموسيقار ياسر عبد الرحمن إلى إحياء الحفلات الموسيقية بعد غياب تجاوز 13 عاما، وهو ما يجعل الحفل من أبرز الأحداث الفنية المنتظرة خلال الفترة المقبلة، كما يمثل الاتفاق معه نجاحا كبيرا لإدارة مهرجان الفسطاط والشركة المنظمة، في ظل سعيهما لتقديم فعاليات فنية استثنائية واستقطاب أسماء موسيقية كبيرة.

الموسيقار ياسر عبد الرحمن

ويعد الموسيقار ياسر عبد الرحمن واحدا من أبرز الأسماء في عالم الموسيقى التصويرية بمصر، حيث ولد بالقاهرة عام 1961، ونشأ في أسرة أدبية وثقافية، فهو نجل الكاتب والأديب الراحل عبد الرحمن فهمي، ودرس الموسيقى بأكاديمية الفنون، وحصل على بكالوريوس الموسيقى بتقدير امتياز عام 1983، كما درس العزف الكلاسيكي والشرقي على آلة الكمان، وحصل على الدكتوراه في التأليف الموسيقي من ألمانيا.

وبدأ مشواره الفني عازفاً للكمان ضمن فرقة الموسيقار عمر خيرت، قبل أن يتجه إلى التلحين والتوزيع والتأليف الموسيقي، ويصنع لنفسه أسلوبا مميزا يجمع بين أصالة الموسيقى الشرقية والرؤية الأوركسترالية العالمية.

وترك ياسر عبد الرحمن بصمات موسيقية بارزة في عدد كبير من الأعمال السينمائية والدرامية التي حققت نجاحا جماهيريا كبيرا، ومن أبرزها في الدراما مسلسلات «المال والبنون»، و«الضوء الشارد»، و«الوسية»، و«الليل وآخره»، و«فارس بلا جواد»، و«أين قلبي»، و«الحقيقة والسراب»، و«أستاذ ورئيس قسم».

أما في السينما فوضع الموسيقى التصويرية لأفلام مهمة، من بينها «ناصر 56»، و«أيام السادات»، و«الطريق إلى إيلات»، و«الإمبراطور»، و«الباشا»، و«حسن ومرقص»، و«ليلة البيبي دول»، و«ساعة ونص»، كما حصل على العديد من الجوائز والتكريمات عن أعماله الموسيقية من مهرجانات سينمائية وإذاعية وتليفزيونية، ليصبح اسمه واحدا من أبرز العلامات في تاريخ الموسيقى التصويرية المصرية.