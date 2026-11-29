تُعد ظاهرة الكلام أثناء النوم من السلوكيات التي يختبرها كثير من الأشخاص خلال مراحل عمرية مختلفة، وقد تحدث بصورة عابرة دون أن تمثل مصدرًا للقلق، إلا أن تكرارها واستمرارها لفترات طويلة يثيران تساؤلات حول أسبابها ومدى ارتباطها باضطرابات النوم. وفي هذا السياق، كشف استشاري الصحة النفسية عن مدى انتشار هذه الظاهرة والفئات العمرية الأكثر عرضة لها، موضحًا طبيعتها ومتى تستدعي الانتباه.

65% من الأشخاص مروا بتجربة الكلام أثناء النوم

قال الدكتور كريم درويش، استشاري الصحة النفسية، إن نحو 65% من الأشخاص مروا بتجربة الكلام أثناء النوم مرة أو مرتين أو ثلاث مرات على الأقل، مؤكدًا أن هذه الظاهرة شائعة، وقد تحدث في مراحل عمرية مختلفة، ولا تستدعي القلق بالضرورة إذا وقعت على فترات متباعدة.

وأضاف درويش، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامية رشا عماد، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الكلام أثناء النوم يزداد خلال فترة المراهقة، لكنه يتراجع تدريجيًا مع النضوج والتقدم في العمر.

استمرار الكلام أثناء النوم يستدعي الانتباه

وأوضح استشاري الصحة النفسية أن نسبة الأشخاص الذين تستمر لديهم ظاهرة الكلام أثناء النوم لفترات طويلة تتراوح بين 10 و15%، مشيرًا إلى أن تكرارها بصورة مستمرة على مدار عدة أشهر يستدعي مزيدًا من الانتباه وفهم الأسباب المحتملة وراء حدوثها.

الكلام أثناء النوم يحدث في مراحل مختلفة

وأشار درويش إلى أن من أبرز ما يميز ظاهرة الكلام أثناء النوم أنها لا ترتبط بمرحلة واحدة محددة من مراحل النوم، إذ يمكن أن تحدث خلال مراحل مختلفة، على عكس بعض اضطرابات النوم التي ترتبط بمرحلة معينة، وهو ما يميزها من الناحية الطبية.