يصبح النوم أكثر صعوبة بالنسبة للكثيرين مع تقدمهم في العمر؛ فقد يستغرق الدخول في النوم وقتاً أطول، وتصبح الليالي أكثر تقطعاً، كما قد يصبح الاستيقاظ بشعور من الانتعاش والنشاط أشبه بذكرى بعيدة. وفي حين غالباً ما يُعزى ذلك إلى التوتر، أو نمط الحياة، أو التغيرات المرتبطة بالعمر، بدأ الباحثون يدرسون عاملاً آخر محتملاً، وهو فيتامين د.

وقد توصلت دراسة أجرتها جامعة "جونز هوبكنز" إلى أن المستويات الأعلى من فيتامين "د" ترتبط بنوم أطول وأقل تقطعاً لدى البالغين الذين تبلغ أعمارهم 40 عاماً فما فوق. وتُضاف هذه النتائج إلى الأبحاث المتزايدة التي تبحث في العلاقة بين فيتامين "د" وجودة النوم، رغم أنها لا تؤكد بشكل قاطع أن ارتفاع مستويات هذا الفيتامين يؤدي مباشرة إلى تحسين النوم.

فيتامين "د" ودوره في النوم



يُعرف فيتامين "د" بشكل أساسي بدوره في الحفاظ على صحة العظام ودعم امتصاص الكالسيوم، لكن تأثيره قد يتجاوز الجهاز الهيكلي. ووفقاً للدكتورة "نيثرا إن"، استشارية الطب الباطني في مستشفيات "مانيبال" (Manipal Hospitals) في منطقة "إلكترونيك سيتي" بمدينة بنغالورو، قد يلعب هذا الفيتامين أيضاً دوراً في تنظيم دورة النوم والاستيقاظ في الجسم. وتوضح قائلة: "توجد مستقبلات فيتامين 'د' في مناطق من الدماغ مسؤولة عن تنظيم دورة النوم والاستيقاظ، وقد يؤثر هذا الفيتامين على إنتاج وتنظيم النواقل العصبية المرتبطة بالنوم".

قد يساعد هذا الرابط البيولوجي في تفسير سبب ارتباط نقص فيتامين (د) بقصر مدة النوم، وصعوبة الخلود إلى النوم، وتراجع جودته، وزيادة الشعور بالنعاس خلال النهار.

ويُعد الالتهاب أحد التفسيرات المحتملة؛ إذ قد يسهم انخفاض مستويات فيتامين (د) في حدوث التهابات وشعور بعدم الراحة الجسدية، مما يجعل الحصول على نوم مريح أمراً أكثر صعوبة. كما قد يؤثر نقص فيتامين (د) على الساعة البيولوجية الداخلية للجسم، وهو ما قد ينعكس على توقيت شعور الفرد بالنعاس أو اليقظة. ومع ذلك، نادراً ما يتأثر النوم بعامل واحد فقط؛ حيث توضح الدكتورة نيثرا قائلة: "يتأثر النوم بعدة عوامل، منها التغيرات الهرمونية المرتبطة بالعمر، والتوتر، والنشاط البدني، والنظام الغذائي، والحالات الصحية الكامنة، والعادات المتعلقة بنمط الحياة".

فيتامين "د"

فيتامين (د) والنوم لدى البالغين فوق سن الأربعين



بالنسبة للبالغين الذين تجاوزوا سن الأربعين، قد يصبح الحفاظ على مستويات كافية من فيتامين (د) أمراً بالغ الأهمية. فقلة الأنشطة الخارجية، ومحدودية التعرض لأشعة الشمس، وعدم الحصول على كميات كافية من الفيتامين عبر النظام الغذائي، كلها عوامل قد تزيد من احتمالية الإصابة بنقص في هذا الفيتامين. كما أن قدرة الجسم على إنتاج فيتامين (د) من خلال الجلد قد تتراجع مع التقدم في العمر.

ولكن، هل ينبغي للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في النوم البدء بتناول مكملات فيتامين "د"؟ ليس بالضرورة؛ فالدراسة تشير إلى وجود ارتباط، ولا تقدم دليلاً على أن تناول المكملات يمكن أن يحسّن النوم. لذا، لا ينبغي اعتبار فيتامين "د" علاجاً مستقلاً للأرق أو غيره من اضطرابات النوم. وتؤكد الدكتورة نيثرا قائلة: "إن الحفاظ على مستويات كافية من فيتامين 'د' - من خلال التعرض المعتدل لأشعة الشمس واتباع نظام غذائي متوازن - أمر مهم للصحة العامة". وفي حال الاشتباه بوجود نقص، يمكن إجراء فحص دم لتحديد مستوى فيتامين "د" في الجسم، على أن يتم تناول المكملات تحت إشراف طبي.

إن الإفراط في تناول المكملات دون إشراف طبي قد يؤدي إلى تسمم بفيتامين "د" وارتفاع مستويات الكالسيوم، مما قد يسبب مضاعفات صحية خطيرة. كما أن اضطرابات النوم المستمرة - لا سيما إذا كانت مصحوبة بنعاس مفرط خلال النهار أو صعوبة في ممارسة الأنشطة اليومية - تستدعي تقييماً طبياً. وخلاصة القول هي أن فيتامين "د" ليس "حبوباً منومة"، بل إن الحفاظ على مستويات كافية منه قد يكون جزءاً من منظومة أوسع تضمن التمتع بنوم صحي مع التقدم في العمر.