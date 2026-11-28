كشف الفنان مصطفى بسيط عن أمنيته الفنية بتجسيد شخصية «الشاويش عطية» في عمل فني جديد، مؤكدًا حبه الشديد لهذه الشخصية التي ارتبطت بوجدان الجمهور المصري والعربي، وتركَت بصمة مميزة في تاريخ السينما المصرية، لما تحمله من طابع كوميدي خاص وتفاصيل إنسانية جعلتها واحدة من الشخصيات التي لا تُنسى.

وقال مصطفى بسيط، خلال لقائه الخاص مع موقع «صدى البلد» الإخباري، إنه يتمنى تقديم شخصية الشاويش عطية على الشاشة، مشيرًا إلى أن لديه إعجابًا كبيرًا بهذه الشخصية، ويرى أنها من الأدوار التي تحمل مساحة فنية مميزة يمكن استثمارها وتقديمها برؤية جديدة تحافظ على روح الشخصية الأصلية، وفي الوقت نفسه تضيف إليها لمسة معاصرة تناسب الجمهور الحالي.

وأضاف بسيط أنه يحب شخصية الشاويش عطية كثيرًا، ويتمنى أن تأتيه الفرصة المناسبة لتجسيدها في عمل فني، موضحًا أن تقديم شخصية لها مكانة خاصة لدى الجمهور يمثل تحديًا كبيرًا لأي فنان، خاصة عندما تكون مرتبطة بذكريات وأعمال فنية تركت أثرًا واضحًا في ذاكرة المشاهدين.

وأشار إلى أن الشخصيات الكوميدية الكلاسيكية تمتلك سحرًا خاصًا، نظرًا لما تتضمنه من مواقف وتفاصيل تعتمد على خفة الظل والأداء التلقائي، وهو ما يجعل إعادة تقديمها مسؤولية فنية تحتاج إلى دراسة جيدة وفهم عميق لطبيعة الشخصية، حتى لا تفقد هويتها التي أحبها الجمهور على مدار سنوات طويلة.

ويأتي حديث مصطفى بسيط عن أمنيته في تجسيد الشاويش عطية ليعكس مدى ارتباطه بالشخصيات الكوميدية التي تركت علامات بارزة في تاريخ الفن، ورغبته في خوض تجربة فنية مختلفة تحمل تحديًا جديدًا في مشواره، خاصة أن تقديم شخصية معروفة ومحبوبة جماهيريًا يتطلب قدرًا كبيرًا من التركيز والاجتهاد.

ويُعد مصطفى بسيط من الفنانين الذين استطاعوا لفت الأنظار بخفة ظلهم وحضورهم الكوميدي، حيث يسعى دائمًا إلى تقديم شخصيات متنوعة تترك أثرًا لدى الجمهور، وهو ما يجعله متحمسًا لخوض تجارب جديدة ومختلفة خلال الفترة المقبلة.

وتظل شخصية الشاويش عطية واحدة من الشخصيات الكوميدية التي تحتفظ بمكانة خاصة لدى عشاق السينما المصرية، وهو ما يجعل أمنية مصطفى بسيط بتجسيدها محل اهتمام، في انتظار ما إذا كانت هذه الرغبة ستتحول إلى مشروع فني حقيقي خلال الفترة المقبلة.

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