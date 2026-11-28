أكد النائب محمد أبو العينين عضو مجلس النواب، أن أفريقيا تمتلك الإرادة والقدرة على الاستثمار الحقيقي في مواردها، لكنها ظلت لفترات طويلة تعتمد على تصدير الخامات الأولية، دون الاستفادة الكاملة من الإمكانات التي تتيحها هذه الموارد لإقامة صناعات متطورة وتحقيق قيمة اقتصادية مضافة.

وقال أبو العينين في كلمته في منتدى الأهرام إبدو الاقتصادي الأفريقي في نسخته الثانية والذي أذاعها الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن القارة تمتلك من الموارد والخامات الأولية والقدرات البشرية، خاصة الشباب، ما يؤهلها لإنتاج مختلف الصناعات الحديثة، مشيرا إلى أن لقاءاته مع عدد من الرؤساء الأفارقة عكست اتفاقا واضحا على ضرورة التصنيع وتعظيم القيمة المضافة والمشاركة الاقتصادية.

وتابع أبو العينين: "مصر هي الدولة الوحيدة القادرة على التخطيط وتفرض تخطيطها على المصالح المشتركة لكل الدول الأفريقية والفترة المقبلة هي فترة تحدي كبير للغاية".



وأكمل أبو العينين: "نشهد في مصر طفرة في المواني والمواني المصرية استقبلت حوالي 11 مليون حاوية نقل، ووزارة النقل جلبت شركات عالمية لتعظيم القيمة المضافة للموانئ المصرية كي نكون محورا للتجارة الدولية".