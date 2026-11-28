أكد النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، أن أفريقيا تتحدث اليوم بلغة الابتكار والاستثمار والتنمية، مشيرًا إلى أن استعراض تجارب الماضي يكشف عن رؤية ظالمة للقارة، التي لم تكن تمتلك قديمًا قرارها المستقل، وكانت القرارات تُفرض عليها.

وقال أبو العينين، في كلمته بمنتدى الأهرام إبدو الاقتصادي الأفريقي في نسخته الثانية، والتي أذاعها الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»: «إن أفريقيا بدأت مرحلة جديدة من التحول، خاصة بعد الجهود التي بذلها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال رئاسته للاتحاد الأفريقي عام 2019، للتعريف بإمكانات القارة في مختلف المحافل الدولية، ومنها مؤتمر تيكاد باليابان، إلى جانب تحركاته في الصين والعواصم الأوروبية».

وأوضح أن هذه التحركات ساهمت في تغيير نظرة العالم إلى أفريقيا، وشجعت القادة الأفارقة على تبني رؤية موحدة تستند إلى المطالبة بحقوق القارة في التصنيع واستيراد التكنولوجيا، والمشاركة في تحقيق القيمة المضافة من مواردها الطبيعية والبشرية.

وأكد أبو العينين أن أفريقيا تمتلك من الموارد والخامات الأولية والإمكانات البشرية، لا سيما فئة الشباب، ما يمكنها من إنتاج مختلف الصناعات الحديثة، لافتًا إلى أن لقاءاته مع عدد من الرؤساء الأفارقة أظهرت وجود توافق واضح بشأن أهمية التصنيع وتعظيم القيمة المضافة وتعزيز المشاركة الاقتصادية.

وأضاف أبو العينين: «الرئيس السيسي جابَ العالم خلال رئاسته للاتحاد الأفريقي، وبدأ في طرح رؤية جديدة لمستقبل القارة، ترتكز على إبراز إمكاناتها الاقتصادية ومواردها الطبيعية والبشرية، والتأكيد على قدرتها على أن تصبح شريكًا أساسيًا في الاقتصاد العالمي».