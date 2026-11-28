أكد اللواء ممدوح عبد القادر، مدير إدارة الحماية المدنية الأسبق، أن العنصر البشري وعدم الالتزام بتعليمات المرور والسرعات المقررة؛ يمثلان السبب الرئيسي في وقوع حادث دائري الوراق، مشيرًا إلى أن عدم اتباع قواعد المرور وتجاوز السرعة المحددة تسببا في وقوع هذه الكارثة.

وأوضح ممدوح عبد القادر، خلال لقائه مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن السيارة التي تعرضت للحادث كان من المفترض أن تسير في الجانب الأيمن من الطريق بدلًا من الجانب الأيسر، إلا أن وجود إعاقات مرورية على اليمين، إلى جانب تحميل الركاب وبطء حركة السير؛ يدفع بعض السيارات إلى التحرك ناحية أقصى اليسار.

وأشار ممدوح عبد القادر، إلى أن إنشاء طريق خدمات مخصص لسير سيارات النقل يمثل أحد الحلول التي من شأنها تقليل الحوادث والحد من الأزمات المرورية، مضيفًا أن وزارة الداخلية ركبت رادارات على الطرق للحد من السرعات العالية، لكن بعض السائقين لا يهتمون بدفع المخالفات، مؤكدًا أهمية تغيير أماكن وأشكال رادارات الطرق من وقت إلى آخر.