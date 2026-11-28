أجرت أمانة حزب «مستقبل وطن» بمحافظة الإسكندرية، قرعة «دوري مستقبل وطن» على مستوى جميع أقسام المحافظة، بمشاركة 144 فريقًا، وذلك في إطار حرص الحزب على دعم قطاع الشباب والرياضة، وتعزيز دوره المجتمعي والخدمي، وتوسيع قاعدة المشاركة والوصول إلى مختلف الفئات الشبابية في دوائر وأقسام عروس البحر المتوسط.

وبدات فعاليات القرعة بالوقوف دقيقة حداد على أرواح ضحايا حادث جزيرة الوراق، وذلك بحضور النائب أحمد رأفت، عضو مجلس النواب وأمين التنظيم بالمحافظة، ومحمد خميس، أمين الرياضة، ومحمد جويلي، أمين الشباب، ومصطفى الدسوقي، أمين العمل الجماهيري، وأحمد بسيوني، أمين الإعلام، ورفعت علي، عضو هيئة مكتب المحافظة، إلى جانب لفيف من أمناء الأقسام وأمناء الرياضة والشباب بمختلف الأقسام.

وخلال فعاليات اجراء القرعة، أكد النائب أحمد رأفت، عضو مجلس النواب وأمين التنظيم بالمحافظة، أن هناك تنسيقًا تنظيميًا متكاملًا بين أمانة المحافظة وأمانات الأقسام كافة، لضمان خروج البطولة بأعلى مستويات الاحترافية والانضباط، مشيرًا إلى أن منافسات البطولة ستنطلق يوم 4 ديسمبر المقبل على مستوى الاقسام، بمشاركة 144 فريقًا.

من جانبه، أشار محمد خميس، أمين الرياضة بالمحافظة، إلى أن القرعة أُجريت بمنتهى الشفافية وبحضور أعضاء اللجنة المنظمة للبطولة بمختلف الأقسام، موضحًا أنه جرى وضع جدول زمني دقيق للمباريات، وتوفير الإمكانات الفنية والتحكيمية اللازمة لإنجاح البطولة، بما يسهم في اكتشاف المواهب الرياضية الواعدة في مختلف أحياء الإسكندرية.

فيما أعرب محمد جويلي، أمين الشباب بالمحافظة، عن سعادته بالحماس الكبير الذي أبداه شباب الإسكندرية للمشاركة في هذا الحدث الرياضي، مؤكدًا أن «دوري مستقبل وطن» يمثل منصة حقيقية لتعزيز روح الانتماء والعمل الجماعي، وفرصة لدمج الشباب في الأنشطة المجتمعية والحزبية البناءة.

وقال مصطفى الدسوقي، أمين العمل الجماهيري، إن انطلاق فعاليات قرعة «دوري مستقبل وطن» بمشاركة واسعة من مختلف أقسام المحافظة، يعكس حرص الحزب على فتح آفاق جديدة أمام الشباب، واستثمار طاقاتهم وقدراتهم في أنشطة رياضية ومجتمعية هادفة.

وأكد أحمد بسيوني، أمين الإعلام بالمحافظة، أن الدوري لا يقتصر على كونه منافسة رياضية بين الفرق المشاركة، بل يمثل فرصة حقيقية لتعزيز روح الانتماء والعمل الجماعي، وترسيخ قيم المنافسة الشريفة، واكتشاف المواهب الرياضية الواعدة، إلى جانب توسيع قاعدة التواصل المباشر مع الشباب في مختلف أحياء الإسكندرية.

وأوضح رفعت علي، عضو هيئة مكتب المحافظة، أن الحزب يولي اهتمامًا كبيرًا بالملف الشبابي والرياضي، باعتباره أحد المحاور المهمة للعمل المجتمعي، انطلاقًا من إيمانه بأن الاستثمار في الشباب وتمكينهم وإتاحة الفرصة أمامهم للمشاركة الفاعلة، يمثل ركيزة أساسية لبناء المستقبل.

واختُتمت فعاليات القرعة وسط أجواء حماسية وتنظيم متميز، بالإعلان عن مواجهات الدور الأول ومواعيد انطلاق المباريات الافتتاحية، مع التأكيد على توفير سبل الدعم اللوجستي والطبي كافة، لضمان سلامة اللاعبين وخروج البطولة بالشكل اللائق باسم محافظة الإسكندرية.

جدير بالذكر أن أمانة الرياضة المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب محمد مصيلحي، بالتعاون مع أمانة الشباب المركزية، برئاسة النائب أحمد حسام عوض، تتولى تنظيم البطولة حيث تُقام المنافسات على مستوى 27 محافظة، وتُتاح المشاركة للشباب من سن 16 عامًا فأكثر، وفقًا للضوابط المنظمة.

وتصل قيمة الجوائز المالية للبطولة على مستوى الجمهورية إلى 2.45 مليون جنيه، موزعة على المراكز الأربعة الأولى، بواقع مليون جنيه للمركز الأول، و750 ألف جنيه للمركز الثاني، و450 ألف جنيه للمركز الثالث، و250 ألف جنيه للمركز الرابع، وذلك في إطار تحفيز الفرق المشاركة وتشجيع الشباب على المنافسة الرياضية.