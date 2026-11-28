طالب النائب محمد الأجرود، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، بوضع تنظيم جديد لحركة سيارات النقل التي تحمل المواد الخطرة، وتخصيص حارات ومواعيد محددة لسيرها على الطرق، مع تكثيف الرقابة والمتابعة، لمنع تكرار الحوادث والكوارث التي تهدد حياة المواطنين.

وأكد في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج «اليوم هنا القاهرة»، المذاع عبر قناة «مودرن إم تي إي»، على أهمية التعامل مع مشكلات الطرق والنقل من خلال إجراءات تنظيمية ورقابية تحد من المخاطر.

وقال الأجرود إن هناك تكليفات مهمة وتداعيات خطيرة تتعامل معها الحكومة، مشيرًا إلى أن مصر واجهت خلال السنوات الماضية أزمات متتالية، بدأت بأزمة كورونا، ثم تداعيات الأحداث في غزة، وصولًا إلى حرب إيران، وهو ما يستدعي النظر إلى الحوادث الأخيرة في إطار التعامل مع الأزمات المختلفة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن حادث دائري الوراق، بحسب تقديره، نتج عن خطأ فردي تسبب في أزمة وكارثة، مؤكدًا أن الأخطاء الفردية يمكن أن تقع في مختلف دول العالم، لكن ذلك لا ينفي ضرورة العمل على تقليل احتمالات وقوعها من خلال تنظيم حركة النقل على الطرق.

وأشار الأجرود إلى أن بعض القوى، التي وصفها بالقوى الظلامية، تستغل مثل هذه الحوادث في بث الشائعات وتنفيذ ما يُعرف بحروب الجيل الرابع والخامس، داعيًا إلى التعامل مع تداعيات الحوادث بمعلومات واضحة، بالتوازي مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرارها.

وشدد النائب على ضرورة وضع قواعد جديدة لسير سيارات النقل التي تحمل الغاز والبنزين وأنابيب البوتاجاز والمواد القابلة للاشتعال، وتخصيص حارات مرورية مستقلة لها، فضلًا عن تحديد مواعيد لسيرها بما يضمن تنظيم حركتها وتقليل المخاطر على مستخدمي الطرق.

وأوضح أن تكثيف المراقبة على الطرق التي تسير بها هذه السيارات يمثل جانبًا مهمًا من إجراءات السلامة، مطالبًا الجهات المعنية بتشديد الرقابة على حركة النقل والالتزام بالضوابط المحددة، حتى لا تتحول الأخطاء الفردية إلى كوارث تهدد أرواح المواطنين.