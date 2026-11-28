قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية غدًا الأحد؛ بعد الفوز اليوم على الإفريقي التونسي في بطولة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويستأنف الزمالك تدريباته يوم الإثنين المقبل على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، في إطار الاستعداد لمباراة مولودية الجزائر، المقرر لها يوم 4 ديسمبر المقبل، في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وحقق فريق الزمالك فوزًا مهمًا على الإفريقي التونسي بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، ليحصد الأبيض أول 3 نقاط في دور المجموعات ليعتلي صدارة المجموعة بالتساوي مع مولودية الجزائر بنفس الرصيد من النقاط، في حين يحتل الإفريقي المركز الثالث بلارصيد من النقاط.